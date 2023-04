Hrvatski izbornik oduševljen Slavonskim Brodom: 'Nikad nisam igrao u boljoj atmosferi'

Rukometašice Hrvatske pobjedama nad Slovačkom plasirale su se na svoje osmo Svjetsko prvenstvo, koje će se održati od 29. studenoga do 17. prosinca u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj. Nenad Šoštarić tamo će po broju vođenja reprezentacije na velikim natjecanjima dostići Josipa Šojata. Naime, Šojat do sada iza sebe ima šest velikih natjecanja. Bio je izbornik rukometašica na europskim prvenstvima 1994., 1996. i 2006. te na svjetskim prvenstvima 1995., 2005. i 2007. godine. Šoštarić je bio izbornik na europskim prvenstvima 2018., 2020. i 2022. te na svjetskim prvenstvima 1997. i 2021. godine. Ono što je bitno, Šoštarić je za sada i najdulje vrijeme na klupi Hrvatske, od 2017. do danas, punih šest godina.

Priča koja je počela 2017.

– Da, priča s ovom generacijom počela je 2017. godine. Nakon što su rukometašice na EP-u 2016. godine u Švedskoj osvojile posljednje, 16. mjesto, naslijedio sam na klupi Gorana Mrđena. U ovih šest godina osvojili smo broncu na EP-u u Danskoj 2020. godine, prvu, povijesnu medalju za ženski rukomet na velikim natjecanjima. Moja je velika želja da ovaj ciklus završimo nastupom na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Bila bi to lijepa nagrada za sve što smo zajedno prošli u ovih šest godina – rekao je Nenad Šoštarić.

Upravo je Šoštarić ostvario najbolje rezultate sa ženskom reprezentacijom. Osim bronce, potpisuje i do sada najbolji plasman Hrvatske na svjetskim prvenstvima – šesto mjesto 1997. godine.

– Svih ovih godina pokazali smo da imamo kvalitetu, pokazali smo da i bez nekih bitnih igračica koje su u određenom trenutku bile ili ozlijeđene ili bolesne imamo dobre zamjene. Na kraju krajeva, u ove dvije utakmice protiv Slovačke dobili smo jednu Karlu Birtić, a nadam se da će se do Svjetskog prvenstva pojaviti još jedna tako mlada i kvalitetna igračica. Samo je treba pronaći. I zato sto puta naglašavam kako je bitan rad u klubovima. Bez toga neće biti dobrih igračica, bez toga neće biti ni kvalitetnih rezultata. Sad imamo lijep kontinuitet nastupa na velikim natjecanjima. Od 2018. do danas propustili smo samo nastup na Svjetskom prvenstvu u Japanu i Olimpijskim igrama u Tokiju – naglasio je Šoštarić.

Na Svjetskom prvenstvu u Skandinaviji sudjeluju 32 reprezentacije, a plasman u četvrtfinale sigurno donosi i kvalifikacijski turnir za odlazak na Olimpijske igre u Pariz.

Slavonski Brod pun pogodak

– Vjerujem da imamo kvalitetu da se ravnopravno nadmećemo s većinom od 32 reprezentacije. U redu, teško će biti protiv Danske, Švedske i Norveške, kao i Francuske, ali s ostalima se može igrati bez problema. Pogotovo ako ćemo biti jači za Ćamilu Mičijević, nažalost ne i za Anu Debelić, na koju mogu računati tek za Igre u Parizu ako se tamo plasiramo – kaže Šoštarić.

Gostovanje u Slavonskom Brodu bilo je pun pogodak?

– Vjerujte mi da u karijeri nikad nisam igrao u boljoj atmosferi kada je riječ o ženskoj reprezentaciji. I da ja odlučujem, želim ubuduće tamo igrati sve reprezentativne utakmice – zaključio je Šoštarić.