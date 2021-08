Hrvatske odbojkašice nastavljaju razbijati protivnice, pala je i Mađarska

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija upisala je četvrtu pobjedu u prva četiri nastupa na Euru.

Naše su cure danas u Zadru svladale Mađarsku s 3:1 (25:19, 21:25, 25:17, 25:21) što im je bio prvi izgubljeni set na turniru. Izabranice Danielea Santarellija do sada su bez izgubljenog seta svladale Švicarsku, Bjelorusiju i Slovačku.

Slično kao i protiv Slovačke u nedjelju, Hrvatska je uspavano ušla u dvoboj, Mađarska je povela sa 6:3, a sredinom prvog seta imala i četiri poena prednosti (14:10). No, ubrzo je na servis došla kapetanica hrvatske reprezentacije Samanta Fabris te s pet poena zaredom dovela svoju ekipu u prednost 16:15. Na tom valu, Hrvatska je ubrzo stigla i do dva, pa tri poena prednosti da bi na kraju rezultatski uvjerljivo dobila prvu dionicu sa 25:19.

Nakon izjednačenog ulaska u drugi set, Mađarska je na servis Pekarik prvi put ostvarila niz od četiri poena zaredom za 12:8, a nakon povratka Hrvatske na 14:14 uslijedila je nova mađarska serija od 4:0, ovaj put na servis Gyimes. Taj zaostatak Hrvatska nije više uspjela dostići pa je izgubila prvi set na EP.

U trećem setu Hrvatska je zaigrala angažiranije u bloku te u obrani i to je dalo rezultat. Ipak, ključna je bila velika serija od osam uzastopnih poena osvojenih na servis Fabris kojima je prednost od 14:12 narasla na nedostižnih 22:12.

Četvrti je set protekao u kontroli rezultata Hrvatske od samoga početka, imale su naše reprezentativke uvjerljivih 20:14 prije no što je Mađarska s tri uzastopna poena smanjila na 20:17 i zaprijetila preokretom, no on se srećom nije dogodio.

Hrvatska je ovom pobjedom osigurala jedno od prva dva mjesta u skupini, dok je sutra očekuje susret za prvo mjesto u skupini protiv Italije.

Bolja pozicija u skupini osigurava nominalno slabijeg suparnika u osmini finala. Hrvatska će taj susret igrati u Beogradu.

