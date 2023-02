Hrvatske košarkašice ostale bez plasmana na EuroBasket, porazi protiv Srbije bili su presudni

09, February, 2023, Belgrade - The women's basketball team of Serbia played the third match of the qualification for the European Championship against Croatia in the Ranko Zeravica hall. Tina Krajisnik, #33 (Serbia). Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages 09, februar, 2023, Beograd - Zenska kosarkaska reprezentacija Srbije je protiv Hrvatske u hali Ranko Zeravica igrala treci mec kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Photo: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL

Foto: Dusan Milenkovic