Hrvatska zabila najmanje golova u posljednjih 20 godina, ali Ivanković smiruje: Dalić će pronaći rješenje

Najbitnije je napravljeno. Posao u kvalifikacijama uspješno je dovršen i hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na Europsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj. Međutim, uši naše nogometne javnosti zapele su za poprilično jasnu i samokritičnu izjavu izbornika Zlatka Dalića nakon 1:0 pobjede protiv Armenije u Zagrebu kojom je osiguran plasman na završni turnir najboljih reprezentacija na kontinentu.

– Iskreno, moramo popraviti puno stvari u igri i doraditi ih ako želimo ponoviti Rusiju i Katar. Moramo biti bolji, ja sam toga svjestan. Nemam što skrivati, moramo biti efikasniji, zabijati golove i stvarati šanse. Puno smo zalamali, pimplali, centrirali. Moramo biti okomitiji i ubojitiji, kvalitetniji. Imamo posjed, ali mora biti više upada u prazan prostor – istaknuo je Zlatko Dalić ususret nadolazećem Euru.

Najmanje golova u 20 godina

Ova izjava ima vrlo dobro uporište i u statističkim rubrikama. Naime, Hrvatska je u ovom kvalifikacijskom ciklusu u osam odigranih susreta postigla 13 pogodaka, što je manje od prethodna četiri kvalifikacijska ciklusa u kojima su se vatreni borili za plasman za Europsko prvenstvo. Moramo otići prilično daleko u povijest, točno dvadeset godina unatrag, do kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2004. godine, da bismo našli manje efikasnu Hrvatsku ispred protivničke mreže (12 postignutih pogodaka). U ova četiri kvalifikacijska ciklusa otad naši reprezentativci prosječno su zabijali 20,7 golova po ciklusu, što ovih 13 čini poprilično, čak i drastično niskim rezultatom.

O ovom segmentu igre na kojem izbornik Dalić želi poraditi razgovarali smo s bivšim članom stručnog stožera hrvatske reprezentacije, a danas izbornikom selekcije Omana, poznatim hrvatskim strategom Brankom Ivankovićem.

– Izbornik je u nekoliko rečenica rekao koji su to problemi općenito u modernom nogometu, ne samo u hrvatskoj reprezentaciji. Naravno da zbog stila igre i zasnivanja naše igre na visokom presingu i stajanju visoko nema puno prilika za tražiti i pronaći igrača koji traži i ulazi u dubinu, ali jako je važno da mi imamo igrače koji mogu kompenzirati to. Veseli me da je, na primjer, Mateo Kovačić otišao u Manchester City gdje se već vidi da pod Pepom Guardiolom češće i više ulazi u protivničkih 16 metara i traži završnicu. Ivanušec je igrač koji jako često ulazi u 16 metara i traži gol, pa i Lovro Majer to često radi, vidjeli smo da je protiv Latvije zabio gol s pet metara. Naravno, tu se u priču uključuje i Luka Modrić, koji je nešto što Hrvatska ima, a velik broj reprezentacija nema, profil igrača bez kojeg je teško tražiti ozbiljan rezultat. Ono što je krasilo hrvatsku reprezentaciju pod Zlatkom Dalićem jest da je momčad igrala jedan napadački nogomet s puno rizika, a i bez toga nije moguće ostvariti dobar rezultat – započeo je Ivanković.

Iako na prvu broj postignutih pogodaka možda i ne sugerira da je prethodna rečenica našeg sugovornika točna, nakon nešto dubljeg pogleda u statistiku ona itekako ima smisla. Istina, Hrvatska je tek na 24. mjestu među reprezentacijama po broju postignutih pogodaka u kvalifikacijama, ali je s druge strane peta reprezentacija kvalifikacija po broju udaraca po utakmici (18,0), a još bolje rangirana, treća, po broju udaraca upućenih u okvir gola protivnika po susretu (7,5). Samo Francuska i Portugal stoje bolje od vatrenih u tom segmentu. Međutim, onda se u priču dovodi pitanje realizacije hrvatskih reprezentativaca jer biti pri vrhu po broju udaraca i prilika, a biti tek 24. po broju postignutih pogodaka nezanemariva je razlika.

– Dobri su ti podaci jer je onda očito da nam je stil igre takav, napadački. Što se tiče realizacije, ona vam zna ovisiti o puno faktora, često i o pritisku, kako je to znalo biti i u utakmici protiv Armenije. Siguran sam da će Dalić raditi na mirnoći, jer na natjecanju kao što je Europsko prvenstvo, koje je po meni teže od Svjetskog prvenstva, gotovo pa svaka šansa ili polušansa treba biti realizirana. Ali jako je bitno što dolazimo u puno šansi i što imamo puno udaraca.

Rotacije s centarforima

Na temu napada reprezentacije pitali smo Branka Ivankovića što nam govori to da je izbornik Dalić u ovim kvalifikacijama pozivao čak 13 različitih ofenzivnih igrača, te da su u posljednjih sedam utakmica četiri različita igrača bili starteri na poziciji centarfora (Kramarić, Petković, Musa, Budimir).

– Svaki trener ima svoju filozofiju, a ja sam pristaša filozofije koju ima Zlatko Dalić. Izbornik traži najbolje moguće rješenje i nije baš moguće preko noći postati svemirski brod u tom smislu. Sva ta četiri igrača koja ste nabrojili su različiti profili igrača i vjerujem da će od tih igrača Dalić izabrati najbolje rješenje. Dok su Budimir, Petković i Musa baš špice, kod Kramarića se može napraviti neka dobra kombinacija jer ne mora nužno igrati u samom vrhu napada. Istina je da možda nemamo ni klasične krilne igrače, ali zato imamo jako moderne i inteligentne vezne igrače poput Marija Pašalića, Ivanušeca, Majera i Kovačića koji često ulaze u prostor od 5 do 16 metara, na kojem se statistički gledano zabija najviše golova. Igrači su motivirani, a vjerujem da će izbornik na kraju pronaći najbolje rješenje za dodatno popraviti situaciju u napadu – zaključio je Ivanković.