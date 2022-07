Hrvatska sportašica saznala da ima ogroman tumor: Rasplakala sam se, bila sam u šoku...

Hana Arapović vratila se s europskog juniorskog stolnoteniskog prvenstva, koje je održano u Beogradu, s dvije osvojene medalje. Bila je zlatna u igri ženskih parova s Čehinjom Lindom Zaderovom, dok je u igri mješovitih parova, s Ivorom Banom, osvojila broncu. U kolovozu će napuniti 18 godina tako da još jednu godinu može igrati u juniorskoj konkurenciji.

Tamara Boroš me savjetuje

– S dvije osvojene medalje moram biti više nego zadovoljna. Dobro, silno sam željela i medalju u pojedinačnoj konkurenciji, ali ovoga puta nije išlo. Možda mi se ta želja ostvari na sljedećem juniorskom EP-u – istaknula je Hana.

Kako to da igrate ženske parove s Čehinjom?

– Nekako smo se našle prije pet godina. Ni ona ni ja u svojim zemljama nismo imale igračicu koja bi zadovoljila visoke kriterije za osvajanje medalja. Tako smo se spojile i odlično funkcioniramo na natjecanjima. Imamo medalju i s Europskog prvenstva kadetkinja. Vjerujem da ćemo ostati par i u seniorskoj kategoriji. Šteta što nemamo više mogućnosti zajedno trenirati. Ona je trenutačno u Češkoj, a ja u Njemačkoj – kaže Hana.

Tako mladi, a već iza sebe imate dvije sezone u inozemstvu, prvo u Austriji, potom u Njemačkoj?

– Kada sam dolazila u Linz, bila je fenomenalna grupa za trening. No, vjerojatno je pandemija učinila svoje i to nije bilo više ono što sam očekivala. Sad igram za klub Weil, iz grada Weil am Rhein, koji se nalazi na tromeđi Njemačke, Švicarske i Francuske. Taj njemački gradić od 30 tisuća stanovnika praktički je predgrađe švicarskog grada Basela. S našom skupinom zna raditi i Tamara Boroš, najbolja hrvatska stolnotenisačica svih vremena. Ona mi pomaže savjetima, kao i moj tata Darko zbog kojeg sam i počela trenirati stolni tenis sa šest godina. Tata je i dalje moj glavni trener, on odlučuje o svemu.

Dakle, stolni tenis je bio prvi sport koji ste trenirali?

– Prvi i zadnji. Naravno, postojala je mogućnost da mi se ne svidi, ali srećom ispalo je obrnuto. U stolnom tenisu je i tri i pol godine starija sestra Daria. Mi smo prava stolnoteniska obitelj – kaže Hana.

Nakon EP-a trenutačno se odmarate?

– Da, imam dva tjedna slobodno. Tako je svako ljeto. Sada sam na Pašmanu gdje ću lagano održavati kondiciju, ali kako ovdje nema stola za pingić, ništa od treniranja. To je i dobro jer se moram malo odmoriti od reketa i loptica – rekla je Hana koja spada u sam vrh europskog stolnog tenisa kada je riječ o juniorskoj konkurenciji.

– Na svjetskoj rang-listi nemoguće je biti među prvih deset jer su ta mjesta rezervirana za Azijatkinje. Igrala sam puno puta protiv Kineskinja, Japanki, Korejki. Naravno da imam negativan score, ali je puno mečeva bilo “gusto”, na set-razliku. Inače, treniram svaki dan po pet sati. Netko će reći da je to puno, ali to je uobičajeno za stolni tenis – istaknula je.

Ove godine niže same uspjehe. Na seniorskom prvenstvu Hrvatske u svibnju osvojila je tri zlatne medalje, u pojedinačnoj konkurenciji te u igri ženskih i mješovitih parova.

– Nisam se nadala trostrukom naslovu, pogotovo ne u pojedinačnoj konkurenciji. Znala sam da ima puno igračica koje su na istoj razini – istaknula je vladarica naših stolnoteniskih stolova.

Mislila da je bole leđa...

Prije dvije godine ustanovljen joj dobroćudni tumor jajnika.

– Bila sam šokirana kad sam doznala da sam teško bolesna. To se dogodilo slučajno, na pregledu na koji sam došla zbog višemjesečnih bolova u leđima. Kondicijski trener Kristijan Blažević spojio me s liječnicom Matijom Žutelijom Fattorini. Ona je odmah posumnjala da nije riječ samo o leđima. Liječnica mi nije ništa htjela reći, iako je sumnjala. Rendgen nije ništa pokazivao, ali me je dr. Žutelija Fattorini dodatno poslala na magnetsku rezonancu. No, zbog aparatića u zubima nisam mogla obaviti magnetsku, tako da sam završila na CT-u. Na kraju sam saznala da probleme radi prilično ogroman tumor. Rasplakala sam se, najviše zbog straha da više neću moći trenirati. Srećom, tumor je bio dobroćudan – prisjeća se tih dana Hana.

Operirana je četiri dana nakon što je ustanovljen tumor, u bolnici je trebala biti 12 dana, na kraju je izašla za sedam.

– Stanka je trajala dva mjeseca. Srećom, sve je dobro završilo i sada više nemam nikakvih problema – zaključila je Hana.

>> Pogledajte gaf tijekom prijenosa HNL-a