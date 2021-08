Hrvatska osvojila broncu na Europskom ekipnom prvenstvu u disc golfu

Hrvatska je osvojila brončanu medalju na prvom Europskom ekipnom prvenstvu u disc golfu koje se održalo u Varaždinu. Hrvatsku reprezentaciju činili su kapetan i igrač Tomislav Gorički (Flying Disc klub Zagreb), igračice Ana Gorički (FDK Zagreb) i Danica Pajtak (Disc golf klub Varaždin) te igrači Aki Vucković, Nino Đurak, Aleksandar Sudžuković iz DKG Varaždin, Vanja Brozović iz DGK Zrinski (Čakovec) te Marko Marčec, još jedan Varaždinac iz zagrebačkog Disc golf kluba Agram.

Od osam hrvatskih reprezentativaca njih čak pet bilo je iz Varaždina. Prvenstvo je organizirao Svjetski flying disc savez (World Flying Disc Federation), a izvršni organizator bio je varaždinski disc golf klub Lagoda.

- Jako sam ponosan na našu reprezentaciju koja je ostvarila nevjerojatan uspjeh i osvojila prvu povijesnu medalju za našu zemlju u natjecanjima u organizaciji WFDF-a. Sam nastup na ETDGC za Hrvatsku disc golf reprezentaciju je bio veliki uspjeh. Osim pandemije koja otežava organizaciju natjecanja i putovanja, poteškoće smo imali i u sastavljanju najboljeg tima zbog spriječenosti nekih od naših najboljih igračica i igrača. Ipak, pokazalo se da se zajedništvom i požrtvovnošću svakog od članica i članova tima može doći do vrhunskog rezultata. Ovo je bila odlična uvertira za Svjetsko timsko prvenstvo, koje će se održati sljedeće godine na istom mjestu. Za to ćemo se Prvenstvo posebno pripremiti i pokušati predstaviti Hrvatsku u najboljem mogućem svjetlu – istaknuo je predsjednik Hrvatskog flying disc saveza Tomislav Gorički.

Natjecalo se pet reprezentacija - Austrija, Francuska, Hrvatska, Velika Britanija i Španjolska. U finalnom razigravanju Hrvatska je pružila odličan otpor jače rangiranim reprezentacijama te izgubila 6:2 od Austrije i jednakim rezultatom od Velike Britanije te tako osvojila brončanu medalju. U posljednjem meču finalne runde Austrija je pobijedila Veliku Britaniju 8:0 i osvojila zlatnu medalju. Francuska je lagano dobila svoje doigravanje sa Španjolcima i zauzela 4. mjesto. U Varaždinu će se iduće godine održati Svjetsko ekipno prvenstvo, od 17. do 20. kolovoza. Očekuje se između 20 i 30 nacionalnih reprezentacija s 200 do 400 natjecatelja. Disc golf je vrlo sličan klasičnom golfu, no u ovom slučaju igrači bacaju posebno dizajnirane leteće diskove kojima trebaju pogoditi koš.