Hrvatska 'milimetar' od potvrde mjesta u drugoj jakosnoj skupini: Evo što je očekuje

Ždrijeb skupina za Svjetsko nogometno prvenstvo, koje će se krajem godine igrati u Kataru, bit će održan 1. travnja 2022.

Hrvatska reprezentacija prije toga na Bliskom istoku odigrat će dvije prijateljske utakmice – 26. ožujka sa Slovenijom, a tri dana potom s Bugarskom. Ishod tih utakmica utjecat će na to u kojoj će Hrvatska jakosnoj skupini biti na ždrijebu.

Dalićeva momčad zauzima 15. mjesto na Fifinoj ljestvici te prema tome trenutačno pripada drugoj jakosnoj skupini. A nakon završetka Afričkog kupa nacija te posljednjih rezultata u južnoafričkim kvalifikacijama ispadanje Hrvatske iz spomenute jakosne skupine bila bi prava senzacija.

Naime, kako je precizno izračunao profesor Tomislav Globan s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskoj će u dvije utakmice protiv Slovenije i Bugarske trebati jedan remi da i matematički bude sigurna, neovisno o tome kako će igrati glavni konkurenti Švedska (17. na ljestvici) i Senegal (18.).

Švedskoj, da bi se ugurala ispred Hrvatske, uz dva naša poraza, treba i pobjeda nad Češkom u polufinalu play-offa u Solni 24. ožujka te potom pobjeda u finalu nad boljim iz dvoboja Rusije i Poljske. Senegal ima još dvije utakmice doigravanja za odlazak na SP protiv Egipta.

Da se danas održava ždrijeb za SP, jakosne skupine izgledale bi ovako:

1. skupina: Katar (domaćin), Belgija, Brazil, Francuska, Argentina, Engleska, Italija, Španjolska

2. skupina: Danska, Nizozemska, Njemačka, Meksiko, SAD, Švicarska, Hrvatska, Urugvaj

3. skupina: Švedska, Senegal, Wales, Iran, Peru, Japan, Srbija, Maroko

4. skupina: Južna Koreja, Nigerija, Kanada, Tunis, Kamerun, Ekvador, Saudijska Arabija, Panama.

Finally #AFCON2021 is over, which means we have our final view of the WC 2022 seedings table before the March madness begins. Battles for Pot 1, 2 and 3 are still open, as well as qualifying to any pot. Mark your calendars, end of March will be crazy. pic.twitter.com/tX65ATt29B