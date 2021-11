Hrvatska ima svjetsku prvakinju! Diže 120 kila, a najviše radi na stražnjici i nogama

Splićanka Lara Santini (24) još je jednom postala svjetska prvakinja u bodybuildingu! Ovaj posljednji uspjeh zbio se prošlog vikenda u Santa Susanni, mjestu kraj Barcelone, a kategorija u kojoj je osvojila najsjajnije odličje bilo je wellness za konkurenciju iznad 168 centimetara.

To nije sve, osvojila je i srebro u generalnom poretku, a u karijeri sad ima tri svjetska i tri europska zlata. I to za svega nekoliko godina jer ovaj sport nije joj prvi kojem se kroz život okrenula. Svakako, u njemu je najuspješnija!

Kao mlađa se bavila gimnastikom i atletikom pa joj se "usadila" navika treniranja. A ovaj "egzotični" sport izabrala je nakon što se našla u prilici vidjeti fotografije djevojaka koje se time bave.

- Željela sam novo iskustvo i krenula istraživati postoji li nešto slično u Hrvatskoj - kazala je za 24sata Lara.

Trenutačno studira na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Osim što radi u teretani, vježba pet puta tjedno po dva sata.

- Natječem se u kategoriji wellness fitness, a ona traži dominantan donji dio tijela. Zbog toga najviše pumpam noge i stražnjicu - govori nam Lara te priznaje kako u čučnju može dignuti i do 120 kilograma.

Da ju stereotipiziraju, Lara i sama priznaje.

- Bodybuilding svi poistovjećuju s muškarcima i muškobanjastim izgledom žena, no to više nije tako. Zbog toga što sam mišićava ljudi očekuju da sam agresivna i napadna, što je moja suprotnost, ali navikneš se na to da te tako ljudi poistovjećuju - govori Lara te otkriva kako nikad nije koristila neke zabranjene supstance kako bi "napumpala" mišiće.