Hrvatska futsalska reprezentacija izborila plasman na svjetsko prvenstvo poslije 24 godine

Hrvatska futsalska reprezentacija izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo koje se u rujnu i listopadu ove godine igra u Uzbekistanu nakon što je u dvije utakmice play-offa ukupnim rezultatom 5-4 pobijedila Poljsku. Hrvatska je u prvom susretu play-offa na gostovanju u Koszalinu pobijedila sa 3-2, dok je uzvrat u KC Dražen Petrović završio 2-2. Hrvatska je povela 2-0 golovima Darija Marinovića (16) i Franca Jelovčića (30), dok su za Poljake zabili Piotr Skiepko (34) i Michal Kubik (59).

Hrvatski igrači futsala do sada su samo jednom sudjelovali na svjetskom prvenstvu i to 2000. u Gvatemali ispavši u drugom krugu natjecanja. Zlato su osvojili Španjolci, a Hrvatska je na koncu bila peta. Odabranici izbornika Marinka Mavrovića poveli su u 16. minuti golom Marinovića koji je lijepo zabio na asistenciju Antonia Sekulića. Dvije minute kasnije Hrvatska je imala još jednu veliku priliku. Vratar Zoran Primić je dugačkom loptom uposlio Jelovčića koji je sjajno primirio loptu, te pucao, no pogodio je gredu.

Korak do povećanja vodstva Hrvatska je bila i u 23. minuti, ali je Michal Kaluza u istom napadu imao tri sjajne obrane. Dva puta je pucao David Mataja, a jednom Marinović. U 25. minuti opasno je zaprijetio Waldemar Sobota, no Primić je bio spreman. Minutu kasnije pucao je i Maciej Jankowski, ali je hrvatski vratar upisao novu obranu. Korak bliže svjetskom prvenstvu Hrvatska je napravila u 30. minuti, a ponovo je u jednoj od glavnih uloga bio Marinović koji je prošao svog čuvara i pucao. Kaluza je obranio, a lopta se od Pawela Kaniewskog odbila do Jelovčića koji je lagano zabio za 2-0.

Poljaci su uspjeli smanjiti u 34. minuti golom Skiepka. Kaniewski je prvi pucao, obranio je to naš vratar, ali je Skiepko pospremio odbijanac. Dvije minute i 10 sekundi prije kraja Hrvatska je ostala bez Kristijana Postružina koji je isključen zbog dva žuta kartona. Poljaci su u tim trenucima povukli vratara, pa su imali dva igrača više na parketu. Igru 5 na 3 uspjeli su iskoristiti 50 sekundi prije kraja izjednačivši na 2-2 golom Kubika. U preostalih 60-tak sekundi Hrvatska se uspjela obraniti za veliko slavlje u Draženovom domu.

Na SP-u u Uzbekistanu sudjelovat će 24 reprezetacije, a naslov će braniti Portugalci koji su 2021. na SP-u u Litvi u finalu porazili Argentinu sa 2-1. Ždrijeb skupina bit će 26. svibnja u Samarkandu.