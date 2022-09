Hrvatska će pokušati iznenaditi Giannisovu Grčku, evo gdje gledati spektakl

Hrvatsku košarkašku reprezentaciju danas od 17 sati očekuje prvi susret skupine C Europskog prvenstva, a protivnik izabranicima Damira Mulaomerovića je Grčka.

- Radili smo vrlo jako i ja vjerujem u ove momke i vjerujem da možemo igrati dobru košarku. U našoj prvoj utakmici na Eurobasketu igramo protiv velikog tima i velikog trenera, a slavit će onaj koji bude imao više energije. Prve utakmice na velikim natjecanjima uvijek su vrlo važne i oba tima su vjerojatno nervozna, no mi smo za Grčku spremni - najavio je izbornik susret s Grčkom.

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović također je bio na konferenciji za novinare i najavio prvu našu utakmicu na Eurobasketu približivši momčad Grčke.

- Igramo protiv jednog od najboljih timova i jendog od najdominatnijih igrača u današnjoj košarci. Protiv Giannisa, zapravo, nema obrane. To mora biti timski napor, zadatak svih pet igrača na parketu je usporiti Giannisa i to neće biti lako jer on u europskoj košarci igra na svih pet pozicija. Osim o Antetokounmpu, igra im dosta ovisi i bekovima Sloukasu i Calathesu, a oni su posljednjih deset godina među najboljim "playmakerima" u Europi. Calathes razigrava suigrače a Sloukas je jako dobar u "pick and rollu" i šutu - rekao je kapetan Bogdanović i dodao formulu za uspjeh:

- Osim toga, Grčka s Giannisom u petorci dosta preuzima u obrani pa su i defenzivno jako nezgodni. No, naša najvažnija zadaća je spriječiti njihovu tranziciju, usporimo li igru, uvedemo li ih u naš tempo, onda ćemo imati izgleda.

Susret Hrvatske i Grčke počinje u 17 sati, a prijenos možete pratiti na Drugom programu Hrvatske televizije (HTV2) ili u tekstualnom prijensou na portalu Večernjeg lista.

