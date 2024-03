Hrvatica iz središta Fife progovorila o našim sucima: 'Dobri su, ali možda je bolje da dođu stranci i da pokažu suđenje'

Strani suci, i to oni najjači, na velika će vrata ući u hrvatski nogomet. Derbi-utakmice HNL-a do kraja sezone trebali bi suditi elitni suci, oni koje u tjednu gledamo u Ligi prvaka. Gol.hr je doznao da utakmice Hajduk - Dinamo, Rijeka - Hajduk i Rijeka - Dinamo neće suditi Srbin Srđan Jovanović, Slovenac Slavko Vinčić i BiH-sudac Irfan Peljto, već da će ta zadaća biti povjerena sucima iz jakih europskih zemalja.

Za Dnevnik Nove TV govorila je Lada Rojc. Ova Hrvatica iz središta Fife je na čelu novoosnovanog HNS-ovog povjerenstva za analizu spornih situacija iz VAR snimki koje su nedavno procurile u javnost. Na koncu, Rojc je i osoba koja je uvela VAR sustav u hrvatski nogomet.

Bit ćete na čelu stručnog povjerenstva nakon velike VAR afere, što će točno raditi to povjerenstvo?

- Povjerenstvo je vrlo mlado, oformljeno u ponedjeljak, imamo tri člana. Oformljeni smo sa zadatkom da analiziramo sve sporne VAR klipove od početka sezone i u nastavka prvenstva, da podnesemo izvještaj Izvršnom odboru i damo svoje mišljenje. Naš je zadatak da još malo dodatno analiziramo, malo približimo navijačima VAR kao sustav.

Kako poboljšati suđenje u Hrvatskoj, VAR sustav, kako vratiti povjerenje navijača?

- VAR još uvijek doživljavam u nekom pionirskom razdoblju, to je jako kompleksno, pboljšati se može vježbom, edukacijom, komunikacijom. Komunikacija je krucijalna u VAR-u, on se bazira na razgovoru između sudaca na terenu i u VAR sobi. On je donesen kao padobran sucima, ali suci na terenu moraju se i dalje ponašati kao da VAR ne postoji. Sve počinje sa sudačkom odlukom na terenu i završava sa njom. To je super alat, ali opet ovisi o ljudima koliko su educirani, spremni, mirni.

Vaše mišljenje o elitnim stranim sucima u HNL-u?

- Hrvatski suci imaju kvalitetu da sude derbije u Hrvatskoj. Oni posjeduju kvalitetu koju trebaju imati, ali ovom trenutku je možda bolje da nam dođu iz inozemstva i pokažu suđenje - rekla je Rojc u Dnevniku Nove TV.