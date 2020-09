Hrvati su osvajali čak sedam puta, prvi put daleke 1938.!

Bit će to u svakom slučaju nesvakidašnji Roland Garros. Jedini teniski Grand Slam turnir na zemlji uobičajeno se održava krajem svibnja i početkom lipnja, ali ove je godine zbog pandemije koronavirusa odgođen za jesen. No nije i otkazan kao Wimbledon, u Bulonjskoj šumi ipak će se igrati i ove godine, i to od 27. rujna do 11. listopada.

Druga posebnost bit će gledatelji kojih na US Openu nije bilo. I Francuzi su zbog virusa obazrivi, isprva su mislili ići s 11.500 posjetitelja, poslije su tu brojku smanjili na 5000 (raspoređenih na tri glavna terena). Ali glavno je da će gledatelja ipak biti. Na radost igrača. Barem onih koji će doći...

A bit će puno otkaza, među ostalima u Pariz neće doći ni lanjska pobjednica Australka Ashleigh Barty, kao ni osvajačica ovogodišnjeg US Opena Japanka Naomi Osaka. Ali doći će njegovo visočanstvo “kralj zemlje” Rafael Nadal. Lani je ostvario nešto što će bilo kome teško poći za rukom: osvojio je 12. Roland Garros! Postavio je neoborivi rekord ne samo Roland Garrosa nego i svih Grand Slam turnira. Rafa će i ove godine biti prvi favorit, iako će u Novaku Đokoviću i Dominicu Thiemu imati opasne izazivače.

Što se naših tenisača i tenisačica tiče, imat ćemo ih četvero u pojedinačnoj konkurenciji – Marina Čilića i Bornu Ćorića u muškoj te Petru Martić i Donnu Vekić u ženskoj konkurenciji. Na njima je, kao i na igračima parova, da nastave bogatu tradiciju hrvatskih nastupa u Roland Garrosu. Vrhunac je postavila Iva Majoli osvojivši taj turnir 1997. godine (u finalu je svladala Martinu Hingis). No bilo je i drugih uspjeha...

Prvi se naslovom u Parizu, i općenito naslovom na bilo kojem od Grand Slam turnira, i to daleke 1938. okitio Zagrepčanin Dragec Mitić. On i Francuskinja Simone Mathieu u finalu mješovitih parova na Roland Garrosu pobijedili su Australku Bolton i Francuza Boussusa s 2:6, 6:3, 6:4. Mitić, koji je rođen 1917. godine, bio je reprezentativac Jugoslavije od 1936. do 1951. a potom je 1952., nakon nastupa na Otvorenom prvenstvu Italije, emigrirao. Umro je 1986. u Houstonu.

Naslove u Bulonjskoj šumi osvajao je i Ivan Dodig: u konkurenciji muških parova (s Marcelom Melom) 2015. te u konkurenciji mješovitih parova (s Latishom Chan) 2018. i 2019. godine. Marin Čilić diči se juniorskim naslovom u pojedinačnoj konkurenciji (2005.), a Dino Marcan i Marin Draganja u konkurenciji parova (2009.). Dakle, ukupno sedam naslova. A vrijedi podsjetiti i na podatak da je Nikola Pilić 1973. odigrao finale u singlu, poražen je od Nastasea.