Hrvati se s europskog prvenstva nikad ne vraćaju bez medalje

Iz španjolske Guadalajare vratila se hrvatska karate reprezentacija predvođena braćom Kvesić koji su na Prvenstvu Europe osvojili pojedinačne brončane medalje u poluteškoj i teškoj kategoriji, a bili su i udarna snaga borbene momčadi koja je također bila treća u Europi.

Osim Kvesića, tu vrlo perspektivnu reprezentaciju čine još i Enes Garibović, Ivan Martinac, Zvonimir Živković, Ante Mrvičić i Stjepan Štimac.

Novi predsjednik Saveza Davor Cipek naglasio značaj stručnog stožera (Vučić, Kolec, Mrzak, Galina, Domdjoni) koji je, kažu svi članovi reprezentacije, stvorio ugođaj zajedništva kakvog proteklih godina nije bilo.

- Jako mi je puno pomoglo to naše zajedništvo, to navijanje ostalih članova reprezentacije, koje se čulo s tribina. To sam doživio po prvi put otkako nastupam u reprezentaciji, bili smo svi za jednog jedan za sve.

Uz momčadsku, jako puno mi znači i moja pojedinačna bronca jer sam na dva prethodna europska prvenstva gubio u četvrtfinalu, a s ovim sam dokazao da pripadam europskom vrhu - kazao je Anđelo Kvesić (23) na kojeg se pak nadovezao njegov mlađi brat Ivan (22), inače pojedinačni svjetski prvak u poluteškoj:

- Mi se ne smijemo zadovoljiti broncom. Mi smo momčad koja na sljedećim natjecanjima mora napadati zlato.

Utjehu od neočekivanog poraza od nepoznatog Litavca u 2. kolu, Enes Garibović pronašao je u momčadskom uspjehu:

- Prije te borbe s Litavcem ja sam više razmišljao o sljedećem protivniku nego onome koji me čekao, a to je bio kasniji europski prvak Luigi Busa. I tu sam izvukao veliku pouku, a potom me oraspoložio momčadski uspjeh. Kada nas sedmorica osvojimo medalju to je posebno dobar osjećaj.

I čovjek koji je tako sjajno otvorio meč za broncu (Zvonimir Živković) bio je ushićen ugođajem u sastavu:

- Hvala stručnom stožeru što je, po prvi put otkako sam ja u reprezentaciji, uspio stvoriti duh zajedništva. Imali smo tu neku dobru energiju koja je kolala između nas i to nam jako pomoglo. Još prije dvije godine mi smo osvojili momčadsku broncu i ja sam tada vidio da smo mi rođeni za velike stvari, a s ovim zajedništvom to ćemo i dosegnuti. To je naznaka da ćemo u budućnosti jednog dana uzeti i zlato i to ne samo europsko.

Nažalost, ovaj put, nije bilo niti jedne ženske medalje, a upravo je ženska reprezentacija godinama bila nositelj kvalitete. Zašto je tome bilo tako, objasnio je član stručnog stožera zadužen za ženski dio reprezentacije Davor Mrzak:

- Ovom prilikom značajno smo podmladili ekipu pa smo u sastavu imali tri debitantice, tri cure od 18 godina, no i unatoč tome mi smo se nadali medalji.

Sve to slušao je predsjednik Saveza Davor Cipek i s guštom ustvrdio:

- Naše najveće zadovoljstvo jest to da se mi, otkako je hrvatske samostalnosti, nikad sa europskih prvenstava nismo vratili bez medalje. Sa Prvenstva na kojem su nastupila 503 sportaša i sportašice iz 51 zemlje, ovaj put smo donijeli tri, unatoč činjenici da nas ždrijeb nije mazio.

Ni pojedinačno niti ekipno, no sastavili smo momčad koja je čak četiri protivnika pobijedila na prve tri ploče, od pet mogućih. Veliko je zadovoljstvo i to što su braća Kvesić s ovim medaljama izravno osigurala nastup na ovogodišnjim Europskim igrama u Minsku - kazao je Cipek.