Hrvati osvojili turnir, a skoro se nisu pojavili na polufinalu

Za njih je to bio ulazak u sezonu iz snova. Nikola Mektić (32) i Mate Pavić (27) sačuvali su svoju nepobjedivost u 2021. godini i nakon Antalye osvojili i Melbourne. Za trijumf u Australiji u finalu su pobijedili Francuze Jeremyja Chardyja i Fabricea Martina sa 7:6 (2), 6:3, za samo 71 minutu igre, realiziravši sve tri prilike za obrat koje su imali.

Nikola i Mate tako sad imaju učinak od osam pobjeda bez poraza, a taj je njihov uspjeh tim veći što su oni ove godine prvi put službeno zaigrali u paru.

– Jako smo sretni što je naša suradnja započela na ovaj način. To samo pokazuje da bi naše partnerstvo moglo biti jako uspješno – kaže Mektić, kojemu je ovo bio jubilarni 10. trofej u paru (iz 18 finala).

Pavić je još uspješniji te je na Murray River Openu, kako se službeno zvao jedan od dvaju ATP 250 turnira u Melbourneu, osvojio svoj 19. naslov (iz 41 finala), potvrdivši tako primat među hrvatskim tenisačima kad je dubl u pitanju. Drugi po broju naslova je Ivan Dodig, koji je u parovima osvojio 15 turnira. Paviću je ovo već šesta godina u nizu kako osvaja najmanje dva naslova godišnje.

Treći i peti na ATP listi

Nikola i Mate su tri od četiriju pobjeda u Melbourneu postigli u trećem setu, u tzv. produljenom tie-breaku, no najzanimljivija situacija dogodila se u subotu kada su istoga dana trebali igrati i četvrtfinale i polufinale.

– Bio je to lud turnir, lud raspored. Mi u subotu nismo shvatili da poslije četvrtfinala igramo i polufinale, skoro smo nakon četvrtfinala otišli u hotel. No sve se sretno završilo... Igrali smo jako dobro, istina je da smo prva tri meča riješili u super tie-breaku, ali to je samo pokazatelj naše mentalne čvrstoće – napomenuo je Mektić, kojega je u posljednje vrijeme zbilja krenulo.

Osvojio je, naime, posljednja tri turnira na kojima je nastupio jer se na kraju prošle godine s Nizozemcem Koolhofom okitio i naslovom na završnom Mastersu u Londonu, što je i njegov najveći uspjeh.

– Svaki je naslov poseban, svaki vas naslov veseli na poseban način. Radujemo se i Australian Openu i nadamo se da ćemo nastaviti s pobjedama – istaknuo je Mektić.

Mektić i Pavić u Melbourneu su zaradili otprilike po 55.000 kuna, a bodovni su konto uvećali za po 250. Pavić će u ponedjeljak stići na treće mjesto liste igrača parova (najbolji plasman mu je prvo mjesto), dok će Mektić biti na diobi petog mjesta, što je tek malčice slabije od stanja u kojem je sam bio peti.

Ne treba rano donositi zaključke, ali nekako imamo dojam da smo u Nikoli i Mati dobili par koji bi se mogao naosvajati turnira i čak u konkurenciji parova zauzeti mjesto koje su imala braća Bryan. Pavić i Mektić dugo su se “mjerkali”, a onda su na kraju prošle godine i odlučili igrati zajedno.

– Mate i ja znali smo u prošlosti razgovarati o suradnji, a onda se to i dogodilo, prilično na brzinu. Kad me Mate pitao, pristao sam, jer on je najbolji na svijetu i to je poziv koji nisam mogao odbiti – objasnio je Mektić, koji je dugo pokušavao napraviti karijeru u pojedinačnoj konkurenciji, osvojio je 15 Futuresa i stigao do 213. mjesta (2013.), ali onda je, 2017., shvatio da mu teniska budućnost leži u parovima. A Mate i on, kao čisto hrvatska kombinacija, imaju i velike ambicije na sljedećim Olimpijskim igrama u Tokiju.

– Možemo li do medalje u Tokiju? Možemo, a tome u prilog govore i naši rezultati. Očekivanja javnosti su velika, ali i mi smo sami sebi postavili visoke ciljeve. Svjesni smo svoje kvalitete i spremni smo i za taj izazov – istaknuo je Mektić.

Dvije pobjednice istog turnira!

Melbournški turniri u tjednu uoči Australian Opena, imamo u vidu i muške i ženske, završili su doista raritetno. Jedan od turnira tenisačica ostao je bez pobjednice, za finale naprosto nije bilo vremena, jer organizatori nisu željeli ući u termin prvog Grand Slam turnira. Estonka Anett Kontaveit i Amerikanka Ann Li podijelile su naslov i obje će dobiti pobjedničku premiju, pa tako ipak nisu na gubitku.•