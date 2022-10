Hrvata su svi otpisali u NBA ligi, a on je postao prvi igrač kluba!

Nema puno hrvatskih košarkaša ove sezone u NBA ligi, samo trojica. No, dvojica jako odskaču – Bojan Bogdanović u Detroitu i Ivica Zubac u Los Angeles Clippersima. Jedino je bez dobre statistike Dario Šarić, koji nikako da dobije minute u Phoenixu. Ljubitelji NBA fantasyja trljaju ruke, pogotovo oni koji u momčadi imaju ovu dvojicu hrvatskih igrača. Bogdanović je trenutačno treći po broju ubačenih trica, a Zubac treći po prosjeku skokova. U redu, igra se tek drugi tjedan sezone, no ako ovaj naš dvojac ovako nastavi do kraja sezone, bit će to prava senzacija.

Odličan i u blokadama

Ivica Zubac odigrao je novu sjajnu utakmicu. U porazu od Oklahome (94:108) na terenu je proveo 34:21 minutu i u tom je vremenu uz šut iz igre 4/9 zabio 12 koševa i pridodao nevjerojatnih 18 skokova, što mu je učinak karijere. Imao je dvije asistencije i jednu blokadu. Ovo mu je treći double-double od početka sezone. Ove sezone već je imao velik broj skokova. U susretu protiv Los Angeles Lakersa imao je 17 skokova. Na toj utakmici imao je do sada rekordan broj koševa – 14, dok je protiv Oklahome imao dva koša manje.

Zubac trenutačno ima prosjek od 13 skokova po utakmici. Isti broj skokova ima sjajni Grk Antentokounmpo, dok je na prvom mjestu Francuz Gobert s 14 skokova. Zubac je i u vrhu po blokadama. S prosjekom od 2,8 blokada po utakmici na trećem je mjestu. U ovoj rubrici ispred njega su samo Lopez (4,3) i Robinson (3,3). Hrvatski centar treći je u NBA ligi i po prosjeku obrambenih skokova – 9,2 po utakmici. I u ovoj su rubrici ispred njega Grk i Francuz. Nešto slabije Zubac stoji u napadačkim skokovima – osmi je u ligi s prosjekom od 3,8 skokova po utakmici. Tu je vodeći Jarrett Allen, koji ima nevjerojatnih 5,3 napadačka skoka po susretu.

Zubac se u susretu protiv Oklahome pobrinuo i da sljedeća emisija Shaqtin' a Fool ima dovoljno materijala za ismijavanje. U završnici druge četvrtine odlučio je gađati prema košu duboko iz vlastite polovice terena iako je do kraja ostalo još osam sekundi, dakle dovoljno vremena da se složi akcija.

– Ne možemo reći da nije imao otvorenu poziciju za šut – jedan je od zabavnijih tvitova na račun 25-godišnjeg Čitlučanina.

Zubac je uoči sezone potpisao novi, trogodišnji ugovor s Clippersima.

– Sretan sam što se to dogodilo. Sviđa mi se ovdje. Izgleda da i momčad mene cijeni. Clippersi su savršeno mjesto. Ovdje sam izgradio odlične odnose, jedna smo od najboljih momčadi lige, imat ćemo priliku boriti se za titulu. To je sve što igrač može tražiti i sretan sam što se ostvarilo – rekao je Zubac, kojeg je trener Tyronn Lue nazvao zaštitnikom obruča i "Baby Jokićem".

Samo Curry i Bane bolji

– Što se tiče toga da sam zaštitnik obruča, radi se samo o čitanju igre. Sve ovisi o tome koga čuvate i o tome da znate svoje mjesto i kako se možete pozicionirati u obrani. Prije utakmice se pripremate, proučavate suparnikov način igre i pokušavate dokučiti različite stvari koje će se iz toga razviti. Naravno, na kraju je i do toga tko će više skočiti, ali doista se sve svodi na tajming i na čitanje napadačkih obrazaca suparnika – dodao je Zubac.

Bojan Bogdanović na trećem je mjestu po broju ubačenih trica po utakmici. Ima 4,2 po susretu, a više od njega imaju samo Curry (5,4) i Bane (4,4). Ono što raduje jest da Bogdanović ima šut više do 50 posto, a tim se prosjekom malo igrača može pohvaliti – LaVine (57,9), Dinwiddie (56,5), Murphy III (68,4), Morant (56,5) i Wood (66,7)... Baš kao i Zubac, Bogdanović je briljirao za svoj klub u posljednjoj utakmici. Protiv Atlanta Hawksa odigrao je 34 minute i za to vrijeme ubacio 33 poena (šut 12/21, trica 6/12) te dodao tri asistencije i dva skoka. Bogdanovićev prosjek poena u prvih pet utakmica sezone sada je 23,2 te je s ukupno 21 ubačenom tricom ove sezone najbolji igrač lige u tom segmentu – po 20 trica imaju Gary Trent Jr. i Damian Lillard.

