Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
FOTO Pogledajte strašne prizore goleme buktinje: Smrad se širi i Zagrebom
Poslušaj
Prijavi grešku
NOGOMET

Hrvat u Bayernu doživio je najstravičniju ozljedu u Bundesligi

Autor
Tomislav Dasović
04.11.2025.
u 15:40

Svjedoci kažu da je to bio najstravičniji prijelom noge na njemačkim travnjacima. Stopalo poznatog Hrvata iz Biograda visjelo je na tankoj niti

U Bayernu su nastupala 12-orica hrvatskih nogometaša: Božidar Senčar, Ante Vučkov, Zlatko Škorić, Niko i Robert Kovač, Ivica Olić, Danijel Pranjić, Mario Mandžukić, Ivan Perišić, Lovro Zvonarek, Gabriel Vidović i Josip Stanišić.

Posebno je zanimljiva priča pokojnog Ante Vučkova (1938.-2017.), koji je za Bayern potpisao prije 60 godina, a do tada je bio centarfor zagrebačke Trešnjevke, čovjek koji nikada nije igrao za reprezentaciju, ni Dinamo i Hajduk, a ipak ga pamte u Bundesligi.

Ante Vučkov, inače čovjek iz Biograda na Moru, svojedobno je za Večernji list ispričao kako je dospio u Bayern.

Kako ste uopće iz Trešnjevke došli do Bayerna?, pitali smo ga.

- Trebao sam ići u Stuttgart, već sam i bio tamo, a onda me moj menadžer Ante Dujmić ponudio Bayernu, tadašnjem direktoru Schwanu. On je ponudio ugovor kakav se ne odbija – kazao nam je Vučkov.

Sad dolazi najzanimljiviji dio priče: Ante Vučkov bio je u to vrijeme, 1965. godine, najskuplji igrač Bayerna, iako nam visinu ugovora nije želio otkriti.

- U prvoj bundesligaškoj utakmici protiv Berlina dao sam gol, u drugoj, u Karslruheu, još jedan i to je bio kraj. Na toj utakmici suparnički igrač slomio mi je nogu. Bio je to otvoreni prijelom, nešto slično kao Eduardov.

Svjedok toga događaja, menadžer Ante Dujmić, kazao je kako je to bio najstravičniji prijelom na njemačkim travnjacima. Stopalo je visjelo na tankoj niti. A Dujmić otkriva ono što Vučkov skriva: Ante je imao mjesečnu plaću 16.000 njemačkih maraka, više od Franza Beckenbauera, Gerda Müllera i Seppa Maiera! Toliko je primao do isteka ugovora 1967. godine.

Oporavak je trajao mjesecima, dovoljno da izgubi poziciju u momčadi. Vučkov, koji nakon teške ozljede više nije bio isti igrač, imao je 28 godina, a Gerd Müller bio je zvijezda u usponu. Ante je tek povremeno ulazio u prvu momčad, a bio je među osvajačima kupa 1966. godine.

- Bio sam omiljen među suigračima. Iako smo bili konkurenti, s Gerdom sam bio prijatelj, kao i s Franzom Beckenbauerom. Kad god sam se pojavio u klubu, on me primio, prisjećali smo se starih vremena.

Kako to da nikada niste bili u reprezentaciji?

- Nisam volio stegu. Odbio sam poziv izbornika Ruševljanina za Olimpijske igre u Tokiju 1964. godine, jer bih morao biti u režimu, a bio sam pušač, volio sam popiti, zabaviti se. U Bayernu sam na to ipak pazio, ondje sam bio discipliniran – dodao je Vučkov.
Ključne riječi
Bundesliga Hrvat Bayern

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja