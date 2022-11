Hrvat koji je igrao s Pirlom i Baggiom dobio otkaz u Italiji

Talijanski drugoligaš Venezia objavio je kako Ivan Javorčić više nije trener njihove prve momčadi. Hrvat (43) na klupi je prošlosezonskog člana Serie A proveo svega 12 službenih utakmica pa morao spakirati kofere.

Naime, nakon ispadanja u Kupu, kroz prvenstvo je ostvario dvije pobjede, uz tri remija i šest poraza, što je za klub koji se želi vratiti u najviši rang talijanskog nogometa preskroman rezultat. Venezia je na tablici 18., gori su samo Como i Perugia.

- Ekipa koju smo izgradili previše je talentirana da bude ondje gdje se nalazi na tablici i htjeli smo si dati dovoljno vremena da ispravimo situaciju. Trener Javorčić radio je jako dobar posao u stvaranju kohezije u grupi. Ono što nam je nedostajalo je razvijanje talenata – zaključio je priopćenjem predsjednik kluba Duncan Niederauer.

