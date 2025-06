Hrvat je trenirao europskog protivnika Rijeke: 'Ne bih pomogao Đaloviću niti da me zove'

Donedavni trener bugarskog prvaka Ludogoreca, Zagrepčanin Igor Jovićević (51), javio se za Večernji list s odmora u Cetinju. Jovićević je s Ludogorecom u protekloj sezoni osvojio naslov prvaka te Bugarski kup i Superkup, a onda neočekivano napustio klub iz Razgrada. Na klupi Ludogoreca, potencijalnog suparnika Rijeke u 2. pretkolu Lige prvaka (ako preskoči bjeloruski Dinamo Minsk u 1. pretkolu), naslijedio ga je Portugalac Rui Motta.

Zašto ste na kraju sezone napustili Ludogorec, pitali smo Igora Jovićevića.

– Fokusiran sam na svoj trenerski napredak i na razvoj svoje osobnosti. To je jedino što vam mogu reći, a interpretaciju prepuštam drugima. Mi smo u Ludogorecu zamišljeno ostvarili, postavili smo letvicu jako visoko, na nivou reputacije Ludogoreca, koji je vrhunski organiziran klub. Njegovi zahtjevi su visoki, zahtjevi vlasnika i navijača, a mi smo ispunili očekivanja. Evo, Ludogorec je 14. put zaredom osvojio naslov prvaka Bugarske, što su ostvarili samo još latvijski Skonto i gibraltarski Lincoln. Mene su igrači Ludogoreca učinili boljim trenerom, to moram priznati, jer nogomet za mene pripada igračima – ovisiš o njihovoj situacijskoj inteligenciji, da oni tvoje ideje provedu što prije u djelo – kazao nam je Jovićević pa nastavio:

Sportski i financijski uspjeh

– Za trenera je važno poslije velikog pražnjenja u europskim utakmicama održati radnu atmosferu i motivaciju u svlačionici, da rotacijama u momčadi držiš isti nivo i nastaviš pobjeđivati. To je jako bitno. Jer, u Europi igraš protiv Lazija i Lyona pred 50-60 tisuća ljudi, a onda u bugarskom prvenstvu pred tisuću i pol. Tu možeš i izgubiti utakmicu; mi smo ih izgubili tri, ali smo na kraju prvog dijela prvenstva imali rekordnih Ludogorecovih 76 bodova. I plus: u zimskom prijelaznom roku prodali smo dvojicu igrača za 16 milijuna eura. Dakle, istodobno smo ostvarili i sportski, i financijski uspjeh. Taj model Ludogoreca priznat je u Europi.

Kada ste donijeli odluku o odlasku?

– Odmah nakon završetka sezone. Do tada sam bio fokusiran na ono zbog čega sam bio doveden – na osvajanje trofeja. Vrijeme će pokazati je li taj potez bio opravdan – ističe Jovićević.

Je li vam Rijeka kao prvak iznenađenje? Kao dinamovac vjerojatno ste bili uvjereni da će prvak biti Dinamo.

– Vjerovao sam u to do posljednjeg trenutka, s obzirom na kadar igrača, ali bilo je previše turbulencija, i te Dinamove turbulencije Rijeka je iskoristila. Kada u tom maratonu osvoje prvenstvo, onda im moraš priznati da je zasluženo. Rijeka je imala najveću stabilnost, istina imala je i pad s tri uzastopna poraza, međutim zadržali su zajedništvo i isplivali su jako brzo. Dok drugi nisu. I to je jako bitno. Kada iz krize uspijete jako brzo izaći, to znači da imate jako dobru radnu atmosferu unutar svlačionice. Uvijek je to formula uspjeha.

Je li Rijeka mogla bolje proći u ždrijebu Lige prvaka?

– Mogla je bolje proći. Bit će joj teško. Ludogorec ima veće europsko iskustvo od Rijeke, naime Ludogorec već 14 sezona igra u grupnoj fazi europskih natjecanja, od toga dva puta je nastupao u Ligi prvaka. Dosta tih igrača već je pet godina u klubu, oni imaju iskustvo igranja ovakvih utakmica. Vidjet ćemo sada koliko će igrača otići iz Rijeke; čujem da je Selahi otišao, ne znam kakva je situacija s Frukom i Jankovićem... No ajmo malo prvo pričekati. Ludogorec najprije mora proći Dinamo Minsk. To je već učinio prošle godine u 2. pretkolu. Nisam vodio te utakmice, preuzeo sam ih u Europskoj ligi. Iako je Ludogorec favorit protiv Bjelorusa, te su prve utakmice ipak dosta teške, zeznute. Malo je vremena za pripremu, reprezentativci se pripremama priključuju kasnije... Zato je to mač s dvije oštrice.

Kakav će Ludogorec biti ovoga ljeta?

– Ludogorec će se sigurno pojačati. Razlika je u modelu između ovog Ludogoreca i onog koji je 2013. pobjeđivao: tada je Ludogorec imao starije igrače, vrhunske – ali starije, a posljednjih godina opredjeljenje je potpisivanje mladih Brazilaca. Imaju sjajan skauting, na čijem je čelu Bugarin Dimitar Božkilov. I onda, kad Brazilcima naraste cijena, njihova prodaja. Brazilca Cruza tako smo prodali u Botafogo za deset milijuna eura, a Brazilca Ricka u argentinski Talleres za šest milijuna. Ali sada je Ludogorecu san ulazak u grupnu fazu Lige prvaka, u kojoj nije bio od 2016. godine. Zato sada ne prodaje igrače. Međutim, ako imaš mlade igrače kojima treba vremena da sazru, e onda se treneru može zakomplicirati situacija.

Odlučivali bi detalji

Je li vaš Ludogorec jači od šampionske Rijeke?

– Bile bi to dvije jako interesantne utakmice. Odlučivali bi detalji: taktička priprema, psihološka priprema... To bi bilo fenomenalno iskustvo. A što se tiče usporedbe s Rijekom, iskustvo je na strani Ludogoreca, a Đalović će svoju energiju, emociju i motivaciju prenijeti na igrače. Riječani su taktički posloženi, dinamični, agresivni, tako da će to biti jako dobre utakmice. E sad, ako ti do tada odu Selahi, Janković ili Fruk, a ne dovedeš igrače te razine, koji mogu proizvesti rezultat odmah – a on ti zaista treba odmah – onda si malo u deficitu.

Biste li pomogli treneru Rijeke Radomiru Đaloviću ponekim savjetom u pripremi utakmica s Ludogorecom, kada bi vas on to zamolio?

– Najprije, on me neće zvati, a iskreno – ne bih. Uz dužno poštovanje. Najbitniji su vlastita analiza i mišljenje svoga stožera – zaključio je Igor Jovićević.