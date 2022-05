Hrvat brutalno nokautirao protivnika pa povikao idućem: "Gdje se skrivaš?!"

Najbolji Hrvatski kickboksač Antonio Plazibat nokautirao je u revanšu Marokanca Tarika Khbabeza, ovaj put u trećoj rundi borbe. Plazibat je dominirao tijekom čitave borbe, a fatalnu desnicu lansirao je u trećoj rundi nakon čega je Marokanac pao na pod, a sudac odmah prekinuo borbu. Ovo mu je bio treći brutalni nokaut u posljednje tri borbe, javlja Fight site.

Ovo je bio klasičan "walk-off" nokaut i još jedna potvrda o tome kako se odluka o nabijanju tjelesne mase pokazala kao puni pogodak s obzirom na viđeno u posljednje tri borbe. Ovime je Plazibat još jednom potvrdio kako mjesto prvog izazivača pripada upravo njemu i pritom je odmah nakon borbe prozvao prvaka: "Ricoooo gdje se skrivaš?!"

