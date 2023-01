Hrgović će se boriti za privremenog prvaka IBF-a, možda već ovog proljeća

U čekanju da se timovi Oleksandra Usika i Tysona Furyja dogovore za "meč desetljeća" odnosno borbu ujedinjenja naslova prvaka nauglednije četiri svjetske federacije (WBC, WBA, IBF, WBO), Filip Hrgović dobio je izvjesnu zadovoljštinu.

Nakon što je objavljena vijest da će Daniel Dubois biti taj protiv kojeg će pobjednik te superborbe morati braniti ujedinjeni naslov, IBF je povukao potez koji ide u prilogu njegovu prvom izazivaču Filipu Hrgoviću koji je tako "nagrađen" za strpljivost.

Naime, iz ureda predsjednika IBF-a Carlosa Ortiza Juniora, na više adresa otišlo je pismo odluke da se mora održati borba za takozvanog privremenog prvaka kategorije (interim championship) za koju se prednost daje prvom i trećem službenom izazivaču prvaka Usika. A prvorangirani na toj listi je naš Filip Hrgović, na drugom mjestu nema nikog, a treći je Andy Ruiz, bivši svjetski prvak i senzacionalni pobjednik nad Anthonyjem Joshuom koji je tada postao prvak po organizacijama WBA, IBF i WBO.

IBF-ovo pravilo kaže da dva najbolje rangirana, i dostupna, kandidata imaju obvezu pristupiti procesu licitacije za organizaciju te borbe. Odbije li bilo koji od kandidata sudjelovati u pregovorima, njegov ranking će se spustiti ispod 10. mjesta najmanje na šest mjeseci, a mogućnost ulaska u eliminacijski proces bit će ponuđena sljedećem borcu s rang ljestvice. A niti jedan od boraca ne može dogovoriti drugu borbu dok ovaj proces ne završi.

Promotorima spomenutih boraca, Hrgovićevom Nisseu Sauerlandu i Ruizovom Tomu Brownu, daje se do znanja da do 11. veljače imaju dogovoriti međusobni meč koji bi se, ako u tome uspiju, mogao održati već krajem ožujka.

Ako pak Ruiz tu mogućnost odbije, a ima takvih naznaka, sljedeći kojem bi to bilo ponuđeno je Deontay Wilder koji je na IBF-ovoj listi četvrti. No, kako bi on želio dogovoriti novu borbu sa petorangiranim Joshuom, izvjesna je vjerojatnost da bi borbu s Hrgovićem prihvatio šestorangirani Kongoanac Martin Bakole Ilunga koji je u svojoj posljednjoj borbi, na bodove, pobijedio olimpijskog pobjednika iz Rija Tonyja Yoku.

A do te borbe je došlo tako da je Bakole tražio da IBF ne dozvoli održavanje borbe između Hrgovića i Yoke prije nego što se ne održi, već otprije dogovorena, borba između Bakolea i Yoke.