Hazard pitao Modrića da mu da broj deset, Luka mu je odmah odgovorio

Belgijac Eden Hazard potpisao je za madridski Real te se predstavio na Santiago Bernabeuu pred 50 tisuća navijača. Predsjednik Florentino Perez doveo ga je u Madrid iz Chelseaja za 100 milijuna eura.

Hazard još ne zna koji će broj nositi u Realu. U londonskom klubu je imao broj deset, ali u Realu će taj broj teško dobiti.

Broj deset nosi naš Luka Modrić. na konferenciji za medije Belgijac je u šali otkrio kako je pokušao doći do Lukine desetke.

- Rekao sam Mateu Kovačiću da pita Modrića mogu li dobiti njegov broj. Luka je rekao ne. Malo smo se šalili oko toga. Broj nije toliko bitan, najvažniji je ovaj dres koji ću nositi u nastavku karijere - rekao je Belgijac.

Novinare je zanimalo koja mu pozicija na terenu najviše odgovara

- Mislim da sam najkorisniji na poziciji desetke, možda malo više lijevo, no to je na treneru. Zidane mi je bio idol i strašno mi je važno da je ovdje. No to nije utjecalo na moju odluku da dođem u Real. Imam 28 godina i smatram da igrač sada može najviše dati. Uživao sam u Lilleu i Chelseaju, a sad sam u najvećem klubu na svijetu - istaknuo je Eden Hazard.

