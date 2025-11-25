Naši Portali
Nogomet

HAŠK iznenadio i izbacio Kustošiju iz kupa

Autor
Damir Mrvec
25.11.2025.
u 17:37

Nogometaši HAŠK-a napravili su veliko iznenađenje pobijedivši u osmini finala kupa ZNS-a, Kustošiju s 2:1. Naime, HAŠK se grčevito bori za ostanak u Trećoj HNL Centar gdje su trenutačno na pretposljednjem, 15. mjestu.

Osvojili su samo 11 bodova u 12 utakmica, a posljednje Ravnice imaju pet bodova manje. Treba istaknuti da HAŠK ima i dvije utakmice manje u prvenstvu.

S druge strane Kustošija je vodeća momčad Druge lige i upravo ih za vikend čeka derbi protiv Mladosti iz Ždralova za naslov jesenskog prvaka.

Možda se Kostošija čuvala baš za taj derbi pa su to iskoristili igrači HAŠK-a. Domaća momčad povela je pogotkom Njoha, izjednačio je Senegalac Abdoul Salla Camara da bi HAŠK pobjedu donio Ilija Radulović.  
Ključne riječi
Hašk Kustošija Kup ZNS nogomet

