OVO BUDI NADU

Evo kako izgleda noga Matea Kovačića nakon teške operacije, pala je znakovita objava

25.11.2025.
u 16:38

Hrvatski reprezentativac i veznjak Manchester Cityja, Mateo Kovačić, započeo je dugotrajan proces oporavka nakon druge operacije pete u nekoliko mjeseci. Objavom na društvenim mrežama umirio je navijače i potvrdio da je u najboljim rukama, što budi optimizam za njegov povratak na teren

Nakon što je prošlog petka u Londonu po drugi put u samo nekoliko mjeseci morao na operaciju, Mateo Kovačić oglasio se na Instagramu fotografijom svoje operirane noge. Iako je prizor za mnoge bio zabrinjavajuć, Kovačićeva poruka odaslala je ton optimizma i nade. Uz fotografiju je objavio i znakovitu poruku da je stručni tim Manchester Cityja preuzeo vodstvo nad procesom njegovog oporavka, što je ključna informacija koja sugerira da će se povratku pristupiti s maksimalnom pažnjom kako bi se spriječili daljnji problemi koji su ga mučili od početka ljeta.

Riječ je o zahvatu kojim su uklonjeni kalcifikati izrasli u predjelu pete, a koji su se stvorili nakon prve operacije početkom lipnja. Tada mu je artroskopski uklonjena takozvana Haglundova peta, izraslina koja mu je pričinjavala veliku bol i ograničavala ga u pokretima. Nažalost, nakon što se vratio na travnjak, stvorili su se novi problemi. Nakon neuspješnih pokušaja konzervativne terapije, medicinska služba Cityja u dogovoru s londonskim specijalistom zaključila je da je nova operacija jedino rješenje.

Koliko se Kovačić mučio s bolovima, potvrdio je i njegov trener Pep Guardiola, koji nije štedio pohvale na račun hrvatskog veznjaka. "Da, imao je još jednu operaciju. Ponovno ima kalcifikaciju u stopalu, gležnju. To ga je jako ometalo", izjavio je Guardiola i dodao: "Napravio je nevjerojatan napor, bio je nevjerojatan s boli, igrao je nekoliko minuta prije operacije i na treninzima. Vidjeli smo kako pati, ali htjeli smo nastaviti. Na kraju je došao do točke u kojoj više nije mogao. Cilj je sada sve očistiti i vratiti se."

Kovačić se već dan nakon operacije vratio u Manchester i započeo s laganim procesom rehabilitacije. Prvih mjesec dana morat će nositi specijalnu "čizmu" kako bi zaštitio operirano područje, a uz to svaka dva sata mora stavljati led. Prema prvim prognozama, rehabilitacija bi trebala trajati oko četiri mjeseca, što znači da bi se Kovačić, ako sve prođe bez komplikacija, mogao priključiti punim treninzima Guardioline momčadi početkom ožujka.

Njegov povratak u ožujku bio bi od presudne važnosti, kako za Manchester City u završnici sezone u kojoj se bore na više frontova, tako i za hrvatsku reprezentaciju. Izbornik Zlatko Dalić tako bi mogao računati na jednog od svojih ključnih igrača za prijateljske utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama krajem ožujka, što bi bila idealna priprema za buduće izazove, uključujući i Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje ostaje dugoročni cilj.
