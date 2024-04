Hajduku se ovakva katastrofa nije dogodila od 1980. Kako dalje? 'Za ovo nema recepta...'

Sol na ranu Hajduku ove nedjelje je dodao i Osijek koji je u 30. kolu Supersport HNL-a na praznom Poljudu slavio 2:1. Gosti su poveli u 19. minuti, pogotkom Antona Matkovića, a Hajduk je izjednačio preko Aleksandra Trajkovskog u 28. Konačan omjer postavio je Ramon Mierez u 42. minuti susreta. Peti je ovo uzastopni poraz Hajduka ove sezone. Splitska momčad ovako katastrofalan niz nije imala od davne 1980. godine. Tada je Hajduk redom gubio od Dinama, Budućnosti, Crvene zvezde, Radničkog i Vardara.

Teško na Poljudu

Ove sezone Hajduk je upisao poraze od Lokomotive, Dinama dva puta, Rijeke te Osijeka. S time da su čak četiri poraza Splićani pretrpjeli na Poljudu. Drugi je put ove sezone Zoran Zekić slavio na Poljudu.

- Uvijek je teško pobijediti na Poljudu, tim i slađe. Nažalost, igrali smo u ovakvom ozračju. Izašli smo od početka hrabro, visoko napadali. Hajduk nam je u drugom dijelu radio probleme, Kolić je imao dvije sjajne obrane, ali mislim da je naša pobjeda zaslužena - rekao je Zekić, a potom dodao:

- Razmišljao sam u kakvom je Hajduk trenutku. Ovakve situacije mogu biti motiv više, ali mogu i spustiti momčad. Želio sam da imamo energiju.

Kolić i Matković, dvije su mlade uzdanice?

- To je naš cilj. Tako je bilo i u mom prvom mandatu. Drago mi je zbog njih dvojice. U prijašnjim utakmicama su dobri bili Prekodravac i Vrbanac. Vidio sam i dobrog vratara s Hajdukove strane, Bornu Buljana - kazao je Zekić.

Mladi Matković je s 18 godina zabio Dinamu i Hajduku.

- Meni je za to trebalo 30 godina...Stalno ga upozoravam da mora raditi još predanije. Tolika je to radost u svlačionici zbog njega, to me neopisivo raduje.

Možete li do Europe?

- Moramo gledati sebe. Borit ćemo se do kraja za četvrtu poziciju. Ne smijemo razmišljati o protivniku - zaključio je Zekić.

Jure Ivanković debitirao je na klupi Hajduka, no nikako nije mogao biti zadovoljan.

- Ne mogu se nakon prve loše utakmice donositi zaključke. Mladim igračima ovo je prilika da sazru, skupljaju iskustvo. Ulazak u utakmicu je bio paničan, primili smo lagano dva gola, i to drugi kada smo se stabilizirali. Drugo poluvrijeme je bilo dosta bolje, pogotovo od 60. minute. Tih pola sata je putokaz da možemo. Zaslužili smo pobjedu - rekao je Ivanković, a na pitanje o Perišiću kazao je:

- Podižemo minutažu iz utakmice i ovisno o situaciji na terenu donosimo odluku na kojoj će poziciji igrati.

Nakon dugo vremena zaigrao je Odjidja, kako ste zadovoljni s njim?

- On je veliki profesionalac. Može biti primjer svima. Drago mi je zbog njega. Odradio je utakmicu kako on može.

Kako dalje?

- Nema recepta. Moramo se vratiti osnovama, još bolje trenirati. Neke stvari u kojima smo griješili ispraviti. U teškim situacijama se poznaje tko je za Hajduk, a tko ne.

Kako ste doživjeli Buljanov debi?

- Mislim da je odradio vrlo dobar posao. Stati na vrata Hajduka u ovakvoj situaciji nije lako. Bio je stabilan. Ima dosta prostora za napredak. Mislim da je na dobrom putu - zaključio je Ivanković.