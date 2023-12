Hajduk ponovo plaća tisuće eura zbog ispada na tribinama. Loše prošao i Osijek

Alan Klakočer, disciplinski sudac HNL-a, donio je odluke o kaznama zbog incidenata tijekom utakmica 17. kola. Ovoga puta kažnjeno je pet klubova, a najveću je kaznu zaradio Hajduk koji je na Poljudu ugostio Goricu. Tekst priopćenja odluke disciplinskoga suca donosimo u cijelosti.

"GNK Dinamo se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 17. kola Slaven Belupo - Dinamo gostujući navijači, smješteni na zapadnoj tribini, u 66. minuti zapalili pet baklji i jednu bljeskalicu te bacili jednu petardu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 700 eura.

GALERIJA Hajduk svladao Goricu i postao jesenski prvak HNL-a

NK Slaven Belupo se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 17. kola Slaven Belupo - Dinamo gostujući navijači, smješteni na zapadnoj tribini, u 66. minuti zapalili pet baklji i jednu bljeskalicu te bacili jednu petardu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 670 eura.

HNK Hajduk se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 17. kola Hajduk - Gorica domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini, od 11. do 16. minute zapalila tri baklje, od 25. do 27. minute osamnaest baklji, u 41. minuti četiri baklje, te od 62. do 64. minute zapalila četrdeset baklji, četiri bljeskalice i jednu dimnu kutiju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 7000 eura.

VEZANI ČLANCI:

NK Osijek se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 17. kola Osijek - Rijeka domaći navijači u 68. minuti na južnoj tribini zapalili trideset baklji, dok su gostujući navijači na sjevernoj tribini u 26. minuti zapalili jednu baklju i jednu petardu te u 61. minuti dva stroba, dvije baklje i dvije petarde, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.300 era.

Kažnjava se i zato što su domaći navijači na istočnoj tribini u dva navrata, u 65. i 88. minuti, skandirali sucu utakmice 'Cigane, Cigane', čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.200 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 6.200 eura.

HNK Rijeka se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 17. kola Osijek - Rijeka gostujući navijači (Armada) na sjevernoj tribini u 26. minuti zapalili jednu baklju i jednu petardu te u 61. minuti dva stroba, dvije baklje i dvije petarde, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 700 eura."

VIDEO Neviđena pomama za kartama! Navijači u redovima čekali da kupe karte za utakmicu Hajduk-Lokomotiva