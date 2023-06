Haaland nasmijao obožavatelje: Pogledajte što je napravio fanu u dresu Uniteda

Zvijezda novog europskog prvaka i jedna od najvećih mladih nada svjetskog nogometa Erling Haaland ponovo je nasmijao publiku. Navijače je dakako zadivio s 52 gola i iznimnim doprinosom u osvajanju čak tri postolja. Zaslužio je kandidaturu za Zlatnu loptu, a među milijunima obožavatelja nisu samo navijači Cityja, već i njihovog gradskog rivala, Uniteda.

Naime, Twitterom se širi snimka njegovog odnosa s fanovima. Norveškom napadaču prišao je dječak i zamolio ga za fotografiju. Na sebi je imao dres Manchester Uniteda. Usprkos tome Haaland je pristao na fotografiju, no odlučio se i našaliti pa je prekrio klupski grb na dresu.

"Sad možete slikati", rekao je Haaland kroz smiješak okupljenim novinarima. "Kupi novi dres", rekao je nakon slikanja svome mladom obožavatelju na radost svih nazočnih.

Erling Haaland covered this young fan's Manchester United badge before taking the picture 😂👏



(via @tv2sport) pic.twitter.com/rJhba3gREF