Gvardiol priznao: 'Sve je malo nestvarno, prije samo tri godine bio sam u Dinamu'

Hrvatski reprezentativac, Joško Gvardiol (21), ovoga je ljeta transferom u Manchester City uz odštetu od 90 milijuna eura, postao najskuplji branič u povijesti nogometa. Pep Guardiola ga je odmah uvrstio u prvu momčad i često ističe koliko je zadovoljan njegovom igrom. Za sada je nastupio Gvardiol nastupio 14 puta i upisao jednu asistenciju.

Pred 'građanima' je ove nedjelje novi izazov. Na Etihadu u 14. kolu Premier lige dočekuju Tottenham (od 17.30). Gvardiol je uoči utakmice dao izjavu za Cityjevu stranicu i osvrnuo se na nekoliko tema.

"Moj stil igre je prirodan, ali možda mi je najviše pomogla momčad kad sam bio mlad u NK Trešnjevci i juniorima Zagreba jer sam igrao na svim pozicijama. Kao stoper, bek, desetka, napadač i desno krilo koje je ulazilo u sredinu", rekao je Gvardiol.

"Malo je nestvarno - prije tri godine igrao sam za Dinamo Zagreb i da ste me tada pitali želim li biti dio Cityja, pitao bih vas šalite li se. Ipak, tri godine poslije i evo me tu, jednostavno nestvarno", priznao je Gvardiol.

Istaknuo je koliko se divi igri svoga suigrača, Jeremyja Dokua. "Ne znam kako je moguće to što radi sa stopalom, to pomicanje. On je najbrži tip kojeg sam ikad vidio. Sretan sam što sam dio iste momčadi kao i on i što ne moram igrati protiv njega. Baš kao i protiv Erlinga Haalanda, ista stvar", uz smijeh je priznao hrvatski branič pa se osvrnuo na život u Manchesteru:

"Sviđa mi se. Živim u centru, ljudi su uvijek jako susretljivi, fini i ljubazni. Ako vam vrijeme predstavlja problem, onda ovo nije grad za vas. Ovdje sam da igram i uživam u Manchester Cityju i kiša mi ne smeta. Više sam nego sretan."

"Znao sam od prvog trenutka kada sam bio na terenu kao Cityjev igrač da će mi trebati neko vrijeme da se prilagodim. Ide mi bolje nego na početku, ali ima tu još prostora za napredak", zaključio je.

