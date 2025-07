Gvardiol otkrio planove za budućnost: 'Možda ću ga još trebati...' Posebno je komentirao Modrića

Joško Gvardiol, hrvatski reprezentativac i jedan od ključnih igrača Manchester Cityja, gostovao je u novoj epizodi YouTube serijala "A Guest and a Half" u produkciji Sofascorea. U opuštenoj atmosferi, Gvardiol je otvoreno govorio o osvojenoj bronci na Svjetskom prvenstvu, životu u Engleskoj, povjerenju Pepa Guardiole i svom odnosu s Lukom Modrićem.

Jedan od najemotivnijih trenutaka intervjua bio je kada se prisjetio utakmice protiv Argentine na Svjetskom prvenstvu 2022.: “Onaj trenutak s Messijem... bio je svugdje po internetu. Nije mi bilo lako, ali pomogla mi je poruka prijatelja Marka Mamića koji mi je rekao da se fokusiram na sljedeću utakmicu. I onda bronca. Kad smo se vratili u Zagreb i vidjeli koliko nam ljudi zahvaljuje, to mi je bio najsretniji dan u životu.”

Gvardiol je s posebnim poštovanjem govorio o kapetanu reprezentacije: “Luka je pravi lider. Ne mora ništa govoriti, dovoljno je da je tu. Kad sam tek došao u reprezentaciju, odmah su mi on, Kovačić i Vida pomogli. Uvijek želi najbolje za sve oko sebe. Ne mogu izdvojiti jedan savjet, to je više njegov stav, njegova prisutnost.”

Upitan o mogućnosti da Modrić nastupi na još jednom velikom natjecanju, Gvardiol je dodao: “Bilo bi nevjerojatno. Ali prvo moramo izboriti plasman. Imamo kvalitetu, nadam se da ćemo to proći zajedno.” Komentirao je i riječi trenera Pepa Guardiole, koji je nedavno izjavio da je “Joško bio najvažniji igrač sezone”: “On živi za nogomet. Učim od njega svaki dan. Kad sam čuo da produžuje ugovor, bio sam stvarno sretan.”

Uz osmijeh, Gvardiol je dao naslutiti i svoje ambicije za budućnost: “Možda jednog dana i sam postanem trener. Tko zna, možda će mi trebati njegova pomoć!” Iako je sezona bila izazovna, Gvardiol je prema Sofascoreovim statistikama bio najbolje ocijenjeni obrambeni igrač Premier lige za sezonu 2024./25., s prosječnom ocjenom 7,37, ispred velikih imena poput Van Dijka, Salibe i Gabriela.

“Iskreno, u početku mi to nije bilo bitno, ali sad kad to vidim, znači mi jako puno. Gledao sam Van Dijka s klupe na Anfieldu, učio sam od njega. Sad smo na istoj listi. Nevjerojatno.” Na kraju razgovora, jasno je dao do znanja gdje mu je fokus: “Ne razmišljam o transferima. Sretan sam u Cityju. Nadam se da ćemo iduće sezone krenuti još jače od samog početka.”