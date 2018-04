Guardiola: Šokiran sam, nisam ovako nešto negativno očekivao od Liverpoola

Liverpool je sinoć odigrao sjajnu utakmicu u četvrtfinalu Lige prvaka i pobijedio Manchester City s 3.0. Mrlju na taj dvoboj ostavili su navijači redsa koji su napali autobus u kojem su bili članovi gostujuće momčadi.

To je jako razljutilo Pepa Guardiolu.

- Ja sam relativno nedavno stigao ovdje i moram priznati da nisam to očekivao. Prije utakmice su najavili da će se to dogoditi pa me čudi da policija nije reagirala, rekao je Guardiola pa dodao:

- Mi smo ovdje došli igrati nogomet i ovakve stvari su mi nejasne. Zaista sam u šoku, ne mogu vjerovati da je Liverpool to napravio. Pritom ne mislim na klub nego za grad i ljude koji žive u njemu. Nije tu sudjelovalo nekoliko ljudi, bilo ih je puno, zaključio je trener Cityja.