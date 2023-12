Kaos nakon derbija: Napadač se zabio glavom u stativu. Klub tražio penal. Oglasio se i Džeko

Derbi Fenerbahčea i Galatasaraya završio je bez pobjednika (0:0). Međutim, na društvenim mrežama je nakon utakmice započela rasprava nakon objave fotografije napadača Maura Icardija s modricom ispod oka. Oglasili su se igrači obje momčadi i započelo je prepucavanje.

"Sram nas je u njihovo ime za ovo što se događa. VAR soba i 26 kamera ne mogu to vidjeti, a oni koji žele pravdu za sebe nastavljaju manipulirati turskim nogometom na svakom kanalu", napisali su s europske strane Istanbula. Fener je pak odgovorio da izigravaju žrtvu i objavio fotografiju koja prikazuje kako se Icardi zabio glavom u stativu.

Na sve je odgovorila i bosanskohercegovačka zvijezda, Edin Džeko: "Tip je glavom udario u stativu, a oni su to objavili na Instagramu i plaču za penalom. Tipično za njih, sramotno. Fabrizio bolji si od toga, budi ozbiljan", objavio je u komentarima Džeko koji je u Fenerbahče stigao ovoga ljeta iz Intera.

🚨🗣️ Fenerbahçe striker Edin Džeko responds to news on Galatasaray's statement about Mauro Icardi's black eye... "Typical them, embarrassing!" 😳 pic.twitter.com/AzlkpYTyd1