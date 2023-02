Giannisova momčad svladala LeBronovu, Tatum s 55 koševa novi rekorder

Krilo Boston Celticsa Jayson Tatum postao je novi rekorder po broju postignutih poena u NBA "All Star" utakmici, on je sa 55 koševa predvodio "Team Giannis" do 184-175 pobjede protiv "Teama LeBron" u dvoboju igranom u Salt Lake Cityju. Tatum je s tim učinkom nadmašio Anthonyja Davisa koji je u utakmici igranoj 2017. godine ubacio 52 koša.

Uz tih 55 pogodaka i šut iz igre 22-31, Tatum je upisao i 10 skokova te šest asistencija te zasluženo ponio naslov najkorisnijeg igrača (MVP) dvoboja. Zanimljivo, tako je postao prvi igrač Celticsa koji je proglašen za MVP-a "All Star" dvoboja još od Larryja Birda 1982.

Posebno impresivan je Tatum bio u trećoj četvrtini u kojoj je ubacio 27 koševa što je, naravno, novi rekord za broj poena u jednoj četvrtini.

Sjajan je u "Teamu Giannis" bio i Donovan Mitchell, koji je sve do prošle sezone igrao upravo za momčad iz Salt Lake Cityja, a od ove je sezone član Cleveland Cavaliersa, on je dodao 40 ubačaja i 10 asistencija za pobjednike. No, tricu za pobjedu postigao je Damian Lillard iz Portland Trail Blazersa koji se zaustavio na 26 pogodaka.

U "Teamu LeBron" najbolji su bili Tatumov suigrač iz Celticsa Jaylen Brown sa 35 poena i 14 skokova, Kyrie Irving iz Dallas Mavericksa je dodao 32 koša i 15 asistencija, a 32 koša ubacio je i centar Philadelphia 76-ersa Joel Embiid.

Kapetani obje momčadi usprkos ozljeda ipak su zaigrali, James je bio upitan zbog problema sa stopalom, no odigrao je prvo poluvrijeme i postigao 13 koševa, ali je u jednoj akciji ozlijedio mali prst i stoga propustio drugo poluvrijeme, dok je Antetokounmpo, kojega muči ozljeda desnog zapešća zadobivena prije tri dana, postigao prve poene na utakmici zakucavanjem nakon 15 sekundi i potom izašao iz igre.

James se ovim nastupom izjednačio s Kareemom Abdul-Jabbarom na prvom mjestu svih vremena po broju nastupa u "All Star" utakmicama, ovo mu je bilo 19. sudjelovanje na skupu svih zvijezda, a po prvi je put osjetio gorčinu poraza kao kapetan. Naime, ovo je bilo šesto izdanje "All Stara" u kojemu su igrači s najviše dobijenih glasova u svakoj od konferencija bili kapetani momčadi te imali pravo birati suigrače. James je u svih šest navrata bio jedan od kapetana te je u svih prethodnih pet utakmica njegova momčad izlazila kao pobjednik, po dva puta je pobjeđivao momčadi koje su kao kapetani vodili Antetokounmpo i Kevin Durant, a jednom momčad koju je birao Stephen Curry.

Nakon što je prva četvrtina završila rezultatom 46-46, drugu i treću dionicu dobio je "Team Giannis" sa 53-46 i 59-49, pa je za konačnu pobjedu trebalo postići najmanje 182 poena, odnosno 24 više od broja koševa voedećeg sastava nakon tri četvrtine. "Team Giannis" je stigao do 181 ubačaja prije no što je Lillard svojom osmom tricom zaključio dvoboj.