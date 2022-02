Georgina objavila: Sin Cristiana Ronalda potpisao za engleskog velikana

Cristiano Ronaldo Junior, 'najstariji sin portugalske nogometne zvijezde, pridružio se ocu u Manchester Unitedu potpisavši ugovor s engleskim velikanom.

Nakon što je 11-godišnjak proveo nekoliko dana na pripremama sa svojim ocem i igračima Uniteda, Georgina Rodriguez, djevojka Cristiana Ronalda danas je na Instagramu objavila fotografiju s potpisivanja ugovora. Uz nju, prisutna su bila i ostala njihova djeca.

- Zajedno slijedimo snove. Mama te voli - napisala je Georgina dok je Junior pozirao s dresom na kojem je bio broj 7, a kojeg nosi i njegov otac.

Cristiano Junior i nedavno je bio u središtu zanimanja engleskih medija kad se pojavila izjava njegova oca da bez obzira što već nekoliko godina ide u školu, dječaku još uvijek ne želi kupiti mobitel.

- Tehnologija je definitivno pomogla ljudima, ali mi to moramo znati iskoristiti, a ne postati opsjednuti njome. Jednom mi je Cristiano Junior rekao da mu kupim iPhone kako bi me mogao nazvati, ali rekao sam mu da ne može. Ako me želi nazvati, neka to učini preko bake. Želim mu dati do znanja da ne može tek tako dobiti sve što poželi. Obrazovanje je najbolja stvar koju mu mogu podariti - izjavio je tada Cristiano Ronaldo.

