Gaćina nakon devetog naslova: Nakon 25 godina shvatio sam da volim pingić

Andrej Gaćina i Andrea Pavlović (Aquaestil) prvaci su Hrvatske u stolnom tenisu. Gaćini je ovo deveta titula prvaka, treća uzastopna. U četvrtfinalu je s 4:1 pobijedio Filipa Zeljka, u polufinalu Filipa Čipina (4:0), a za kraj najvećeg rivala Tomislava Pucara (4:3).

– Dok god igram, ne dam naslov, ha-ha. Ako igram, onda to mora maksimalno, nema opuštanja. U finalu je bio dobar meč. Po meni ključan je bio pet set, koji sam dobio sa 16:14. Da je on poveo s 3:2, mislim da bih ga teško stigao. U zadnjem setu promijenio sam igru, malo sam riskirao sa servisom te se opustio kod prijma servisa. Znamo se jako dobro, znamo sve svoje vrline i mane, odlučile su, kao i prošli put, nijanse. Tad je imao dvije meč-lopte, ali ovog puta ja sam bio nešto hrabriji u zadnjem setu, više sam mijenjao i to mi je donijelo pobjedu – istaknuo je Gaćina.

Hoćete li napasti i desetu titulu?

– Vidjet ćemo. Ako budem zdrav, igrat ću. Volim stolni tenis, to sam shvatio nakon 25 godina igranja. Pogotovo to shvatiš kad osjetiš pad, kad te stišću godine i ozljede. Čim ne mogu trenirati i igrati, vidim koliko mi to nedostaje – istaknuo je Gaćina.

Andrea Pavlović (Aquaestil) nova je ‘kraljica’ hrvatskog stolnog tenisa. Lani je igrala tri finala, na kraju je bila zlatna u mješovitim parovima. Ove godine jedno finale, ono najvrednije, i ‘palo’ je zlato. U finalu je svladala Mateju Jeger s uvjerljivih 4:0.