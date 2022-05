FOTO Velika radost u domu poznatog para: Objavili da čekaju prinovu, otkrili i spol

Teniske zvijezde Ukrajinka Elina Svitolina i Francuz Gael Monfils objavili su u nedjelju da očekuju djevojčicu.

Svitolina, koja je trenutno 27. tenisačica svijeta, nije igrala niti jedan meč od poraza od Heather Watson na Miami Openu u ožujku.

Ova 27-godišnja Ukrajinka, koja je zadnjih deset godina bila među deset najboljih tenisačica svijeta, bila je jedan od najglasnijih u svijetu tenisa na rusku invaziju na njezinu domovinu, a nakon Miamija je rekla da će uzeti pauzu poslije nekoliko mjeseci, teških emocionalno i fizički.

Svitolina i njezin suprug Francuz Monfils objavili su istu poruku na Twitteru u nedjelju, napisavši: "Srcem punim ljubavi i sreće, sa zadovoljstvom objavljujemo da u listopadu očekujemo djevojčicu."

