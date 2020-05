FOTO Nije za mlađe od 18! Jedna od najzgodnijih žena skinula sve sa sebe

Brooklyn Wren, američka ljepotica koja se proslavila kao jedna od najzgodnijih 'oktogon' djevojaka u UFC-u, slobodne dane odlučila je iskoristiti i oduševiti svoje pratitelje na Instagramu.

U svom dvorištu napravila je seriju fotografija bez ijednog komada krpica na sebi te oduševila svojih 50-ak tisuća pratitelja.

Iako je mnoge zanimalo tko je sretnik koji je stajao iza fotoaparata, Brooklyn je otkrila kako je sve napravila sama.

Foto: JPA/Press Association/PIXSELL MMA Fight Night after party - Las Vegas Brooklyn Wren attending MMA Fight Night after party in Las Vegas JPA Photo: Press Association/PIXSELL Foto: JPA/Press Association/PIXSELL MMA Fight Night after party - Las Vegas Brooklyn Wren and Luciana Andrade attending MMA Fight Night after party in Las Vegas JPA Photo: Press Association/PIXSELL

Brooklyn trenutno odmara iako su UFC priredbe krenule. Naime, Dana White, prvi čovjek UFC-a, odlučio je kako će se priredbe održavati u Jacksonvilleu na Floridi, a za to je angažirao samo jednu 'oktogon' djevojku, Brittney Palmer.

Najavio je i kako će se pobrinuti za sve zaposlene u UFC-u pa tako možemo uskoro očekivati i Brooklyn na priredbama.

Fotografije možete vidjeti ovdje.