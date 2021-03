FOTO Bizaran incident zbog kojega je odgođen početak utakmice: Gol je bio prevelik!

Bizaran incident dogodio se na kvalifikacijskoj utakmici za SP 2022. između Švicarske i Litve.

Naime, Uefina kontrola je u obilasku terena prije početka utakmice drugog kola kvalifikacija primijetila neleguralnosti. Naime, jedan gol je bio 5-10 cm previsoki.

Osoblje koje je bilo zaduženo za ovakve, bizarne situacije, moralo je brzo ukloniti gol, odnijeti ga van terena.

Foto: ARND WIEGMANN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL World Cup Qualifiers Europe - Group C - Switzerland v Lithuania Soccer Football - World Cup Qualifiers Europe - Group C - Switzerland v Lithuania - AFG Arena, St. Gallen, Switzerland - March 28, 2021 Members of staff remove the goal which causes a delay to the match REUTERS/Arnd Wiegmann ARND WIEGMANN

Ubrzo je stigao novi, ovoga puta odgovarajući gol koji su imali na stadionu.

Utakmica je konačno počela s 15 minuta zakašnjenja, a ovo će ostati jedan od najčudnijih trenutaka na ovim kvalifikacijama.