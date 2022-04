FOTO Hrvati će se posebno "zakačiti" za ovaj detalj s Benficine emotivne proslave

Benfica je u finalu Lige prvaka mladih potpuno nadigrala Salzburg i pobijedila 6:0, a nemalu pomoć dobivala je s tribina u Nyonu, gdje su prevladavali njeni navijači. Pjesma i bodrenje nisu prestajali do posljednje sekunde, što je budućim zvijezdama kluba svakako bio dodatni poticaj da u trećem pokušaju napokon dođu do trofeja.

Roko Šimić odigrao je cijelu utakmicu za austrijsku momčad, imao je kod 0:2 pred kraj prvog poluvremena sjajnu priliku, no vratar Benfice bio je na razini. I to je bilo to, utopio se u sivilu kompletne momčadi.

S druge strane, zastava Hajduka itekako se isticala pri proslavi titule Benficinih nogometaša, što je bila jedna podosta upečatljiva slika. Poznato je da su navijači splitskog i lisabonskog kluba u sjajnim odnosima, a oni su počeli 1994., zbog jednog tragičnog događaja.

Navijačka grupa No Name Boys zaslužila je poštovanje Torcide kad su neki od njenih pripadnika stigli na susret skupine C Lige prvaka u Splitu, koji je završio 0:0. Rat je još trajao pa su navijači iz Europe propuštali gostovanja u Hrvatskoj, no ne i oni Benficini, koji su odlučili prevaliti automobilom 3000 kilometara do Splita. Gdje su ih domaći ugostili kao najbolje prijatelje.

Nažalost, na povratku, u prometnoj su nesreći na cesti u španjolskoj Meridi poginuli osnivač No Name Boysa Jorge "Gullit" Maurício, Ana Rita Fernandes i Laurentino "Tino" Soares... što je bio trenutak kad se stvorila neraskidiva veza navijača Hajduka i Benfice, a ona traje do danas.

Često se na utakmicama Benfice, ali i obrnuto, mogu vidjeti simboli kluba, navijačkih skupina, transparentni podrške vezani uz navijačke ili klupske aktualnosti...

Stoga, bilo bi čudno da se prvi europski naslov, makar i na juniorskoj razini, Benfice unazad 60 godina nije proslavio uz pokoje obilježje Hajduka!

