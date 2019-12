Flegar i Cvjetno Poliklinika Milojević odigrali ljepoticu dana

Ženski futsal u zimskim mjesecima živi punim plućima, a najjače ekipe iz Hrvatske i regije stigle su na HEP ženski futsal turnir koji se igra u sklopu 6. izdanja MC Plus Zagreb Winter Cupa. I dok se u muškim kategorijama do 17, 19 i 21 godinu već završavaju utakmice po skupinama, žene su ovoga vikenda tek započele svoju bitku za osvajanje ovog prestižnog trofeja.

Turnir je već tradicionalno međunarodnog karaktera, a osim slovenskih prvakinja KMN Slovenske Gorice koje su se već udomaćile na ovom natjecanju, po prvi puta su na popularni ''Winter'' stigle i viceprvakinje Slovenije u futsalu - ŽNK Celje.

- Prijavile smo se na Zagreb Winter Cup zbog jake konkurencije. Također, u slovenskoj ligi sada imamo pauzu, pa nam je ovaj turnir sjajna priprema za nastavak sezone. Došle smo ovdje trenirati i naučiti nešto novo. Za sada je sve odlično i sve pohvale organizatorima. Što se tiče odigranih utakmica, u prvom susretu protiv MNK Cvjetno smo bile malo prestrašene i to nas je koštalo. U drugoj utakmici pokazale smo što možemo, preokrenule rezultat i zasluženo pobijedile MNK Meteora Futsal. Idemo utakmicu po utakmicu, prvi cilj nam je proći grupu, a onda idemo po pehar - kazala je Sergeja Kos iz Celja.

Ovogodišnji naslov brane djevojke iz ŽMNK MC Plus Sv. Nedelja – Poliklinika Ribnjak koje s dvije pobjede prvoga dana natjecanja mirno čekaju sljedećeg protivnika u skupini. S druge strane, djevojke iz Stomatološkog centra Flegar, sastavljenih od vrlo kvalitetnih igračica MNK Alumnus, inače aktualnih prvakinja Prve HMNL za žene, još nikada nisu uspjele osvojiti ovaj turnir.

- 'Jedva smo čekali svi ponovno zaigrati Zagreb Winter Cup gdje svake godine dolaze najjače ženske ekipe. Obje do sada odigrane utakmice su bile odlične. U prvoj smo ostvarile nešto bolji rezultat, a u drugoj smo se susrele s jakim protivnicama pa je ta utakmica bila očekivano jakog tempa. MNK Cvjetno je postiglo tri pogotka, a oni su ishod nekih naših grešaka u obrani, ali smo se na kraju s golmanom igračem uspjele vratiti u utakmicu i izjednačiti rezultat. Želja nam je uz ponovno osvajanje PH u futsalu za žene, napokon ove godine osvojiti i MC Plus Zagreb Winter Cup. Nadam se da ćemo to i ostvariti iz šestog pokušaja - pojasnila je Ivana Damjanović iz sastava SC Flegar.

Na turnir je ponovno stigla i Monika Conjar, koja je dva puta bila najbolji strijelac turnira. Ona je s ekipom MNK Cvjetno Poliklinika Milojević prije dvije godine slavila u finalu. Okupila je ove godine novi sastav te pod istim imenom ponovno napada naslov.

- Jako volim ovaj turnir i svake godine prijavljuju se stvarno kvalitetne ekipe. Nismo znale što očekivati u utakmici s Celjem. Nama je nedostajalo par igračica, kao ekipa smo se skupile tek nedavno tako da nije bilo lako igrati. Slovenke su bile dobre, pružile su sjajan otpor, ali smo mi na kraju kroz kontre i na našu individualnost zabile tri pogotka i zasluženo slavile - kaže Monika Conjar.

- U drugoj utakmici susrele smo se s dobro znanim protivnikom, uvijek neugodnim SC Flegarom. Imale smo prednost od 3:0 što na ovakvim turnirima i s ovakvim protivnikom ništa ne znači. Nakon što su uvele golmana igrača, mi se nismo znale dobro braniti, zabile su nam tri gola i utakmica je završila 3:3. Zadovoljna sam s takvim rezultatom, a i ovim turnirom koji me iz godine u godinu iznova oduševi. Bilo bi ga lijepo ponovno osvojiti - iskreno je rekla Monika Conjar, ujedno i trostruki strijelac u susretu protiv SC Flegara.

Podsjetimo, turnir se od 06. siječnja seli u Sportsku dvoranu Pešćenica gdje će se odigrati sve četvrtfinalne, polufinalne i finalne utakmice, a prema riječima organizatora na završnici nas očekuje spektakularno ozračje u kojem će ove godine moći uživati i svi gledatelji PlanetSport televizije.

REZULTATI MC PLUS ZAGREB WINTER CUPA – 29. prosinca 2019.

ŽMNK MC Plus Sv. Nedelja – Poliklinika Ribnjak – ŽNK Odra 15:0 (žene)

SC Flegar – NK Radnik 5:0 (žene)

MNK Cvjetno Poliklinika Milojević – ŽNK Celje 3:1 (žene)

ŽMNK MC Plus Sv. Nedelja – Poliklinika Ribnjak – ŽMNK Zagreb 041 2:0 (žene)

MNK Meteora Futsal – NK Radnik 9:2 (žene)

SC Flegar – MNK Cvjetno Poliklinika Milojević 3:3 (žene)

ŽNK Celje – MNK Meteora Futsal 3:2 (žene)

SD Đurmanec – TAMI ING 1:3 (U-17)

BTP Sesvete – Pudić prijevoz Z-Fumić 3:3 (U-21)

Pivnica Bobi i Rudi – SD Đurmanec 2:2 (U-17)

CB Boss – BTP Sesvete 0:3 (U-21)

