Ferreira: Vjerujem da ćemo Marina uspjeti izvaditi iz rupe

Donna Vekić i Borna Ćorić čekaju kvalifikante, suparnik Marina Čilića je Slovak Martin Kližan (84. na ATP listi), Ivo Karlović sučelit će se s Amerikancem Francesom Tiafoeom (52.), a Petra Martić sa Slovenkom Tamarom Zidanšek (63. na WTA listi).

Ždrijeb za US Open bio je prilično naklonjen našoj petorci, posebno Čiliću i Martić. Oni naime imaju po 4-0 u međusobnim dvobojima sa svojim rivalima. Karlović se s Tiafoeom dosad nije sastajao.

Iako je, sukladno padu na ATP listi, Čilić postavljen za 22. nositelja, kladionice su mu - ne bez razloga - namijenile ulogu jednoga od diskretnih favorita (osmi je u poretku). Ipak je Međugorac osvojio taj turnir 2014., godinu dana kasnije bio je u polufinalu (poraz od Đokovića) te još tri puta u četvrtfinalu: 2009. (Del Potro), 2012. (Murray) i lani (Nishikori). Zanimljivo je da je Marin u tri spomenuta slučaja poražen od kasnijih pobjednika turnira (Del Potro, Murray, Đoković). Ukupno naš tenisač u Flushing Meadowsu ima 33 pobjede i devet poraza u deset nastupa. Ovo će mu biti jedanaesti.

Pisali smo već o Marinovoj lošoj sezoni i igračkoj i rezultatskoj krizi u kojoj se našao, ali u njegovu stožeru, naravno, sve čine da se situacija promijeni. Čilićev novi trener Južnoafrikanac Wayne Ferreira, s kojim je Marin uspostavio suradnju uoči Wimbledona (u stožeru je i dalje i Ivan Cinkuš), tako u razgovoru za ATP-ovu internetsku stranicu ističe:

- Marinovi osnovni udarci su sjajni, on i dalje može pobijediti svakoga. No, malo se muči sa samopouzdanjem i zato nam je osnovni zadatak izvući ga iz te crne rupe u koju je upao. Učiniti sve da se on ponovno osjeća dobro na terenu. Najbolji lijek su pobjede u nizu, ali za to ne postoji prekidač koji samo treba okrenuti nego treba strpljivo raditi, ponekad i čekati. Ali za mene nije sporno da će se Marin vratiti vrhunskom tenisu - uvjeren je Ferreira, rođen prije 47 godina u Johannesburgu.

