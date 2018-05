Favoriti brane 107 koševa prednosti iz prvih susreta

Danas se igraju četiri druge četvrtfinalne utakmice doigravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. U prvim susretima svi su domaćini uvjerljivo pobijedili, od Splitovih 18 do Cedevitina 44 koša prednosti, a to je u sva četiri susreta 107 koševa prednosti, pa nije nemoguće da sve završi s 2-0, no ako se to i dogodi neće biti pomicanja termina polufinala.

Sastaju se Osijek - Cedevita (17), Zabok - Zadar (17.05), Šibenik - Split (19) i Škrljevo - Cibona (20), a očekuje se bolja posjećenost nego u prvim susretima koje je ukupno pratilo 1500 gledatelja.