Evo kako su 'ljudi iz sjene' oteli spektakl koji fanovi čekaju godinama

Bivši promotor WBC-ovog prvaka Tysona Furyja nije nimalo iznenađen raspletom u boksačkoj drami koja je mjesecima punila naslovnice i krala pozornost borilačkog svijeta, piše Fight Site.

Mick Hennessy osvrnuo se tako ovih dana na odluku arbitražnog suda po kojoj je Deontay Wilder izborio treći susret s 'Kraljem Cigana' te pokvario planove oko meča za ujedinjenje svih teškaških titula.

Tim Anthonyja Joshue i Tysona Furyja nakon mjeseci pregovora oduševili su fanove informacijom da će se dvojica svjetskih prvaka obračunati 14. kolovoza u Saudijskoj Arabiji, no prošlog se tjedna sve promijenilo.

Naime, Wilder je dobio naklonost arbitra koji je presudio kako Fury mora ispoštovati ugovornu klauzulu o njihovom trećem susretu.

- Nisam nimalo iznenađen ovakvim raspletom jer morate shvatiti da iza Deontaya Wildera stoje vrlo, vrlo sposobni i izuzetno profesionalni ljudi poput Shellyja Finkela i Ala Haymona. Iako se nisu priključili cirkusu, oni su u pozadini u tišini radili svoj posao - komentirao je Hennessy.

Da se pita Micka, Furyjev tim predvođen promotorima Frankom Warrenom (Queensberry) i Bobom Arumom (Top Rank) trebao je prije bilo kakvih ozbiljnih pregovora pričekati rješenje spora s Wilderom.

"Znao sam da će se nešto ovakvo dogoditi. Bio sam 100 posto uvjeren kad pogledate koliko su sposobni Wilderovi ljudi. Nisam nimalo iznenađen. Ja bih definitivno to drugačije odigrao (od Furyjevog tima). Jednostavno ne možete sklapati dogovore dok postoji arbitraža. To je drsko i to je ludo. Joshua? Pa on je mogao čitavo ovo vrijeme biti aktivan i sudjelovati u drugim borbama", zaključio je Hennessy.

Na kraju će se Fury, kako stvari stoje, 24. srpnja boriti protiv Wildera, dok bi Joshuu mogao čekati susret s Oleksandrom Usykom.