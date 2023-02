Europski klasik u EL: Gdje možete gledati dvoboj Barcelone i Manchester Uniteda?

Nakon Svjetskog prvenstva i povratka domaćih liga, elitni nogometni krug zatvorila je Liga prvaka koja je krenula od ovog utorka, a danas s natjecanjima kreću i klubovi u Europskoj ligi. Na papiru slabije, manje natjecanje, ali itekako se broji.

Ako ćemo ovu nokaut-fazu pogledati u brojkama, recimo da u 16 klubova igra šest hrvatskih igrača, dok Šahtar vodi i naš trener - Igor Jovićević.

Naime, Josip Juranović je u Union Berlinu, Neven Đurasek u Šahtaru, Lovro Majer u Rennesu, a Ivan Rakitić u Sevilli.

Recimo i da najskuplju momčad ove faze natjecanja ima Barcelona, koja po Transfermarktu vrijedi 762 milijuna eura, dok je uvjerljivo na dnu te liste Midtjylland. Danski klub se procjenjuje na 34,50 milijuna eura.

Najjači par ove faze je onaj Barcelona - Manchester United, a u nastavku pogledajte sve parove i informacije.



Barcelona - Manchester United (18.45 sati)

Barcelona se procjenjuje na 762 milijuna eura, a Manchester United na 759,20 milijuna eura. No, samo jedan od ova dva velikana može proći dalje.

Manchester United u posljednje vrijeme imao je puno trzavica, posebice oko Cristiana Ronalda, no sada je to riješeno. A momčad Erika ten Haga nema lagan posao, jer nakon Barcelone u EL-u, čeka je finale engleskog Liga kupa 26. veljače protiv Newcastlea.

To je šansa Unitedu da se bori za prvi trofej nakon pet godina pauze. Posljednji trofej koji su osvojili bio je 2017. kada su slavili baš u Europskoj ligi.

Strateg Katalonaca Xavi Hernández, kaže:

- Bit će ovo dobra utakmica, spektakularna utakmica za neutralne. Obje momčadi su možda u najboljoj formi cijele sezone. Ten Hag je promijenio ovu momčad. Bilo je teško u početku, ali on radi odličan posao. Oni su opasni, imaju fizičku snagu, prijete, bit će teško. Očekujem puno intenziteta, visok tempo – upravo ono što očekujete od engleskih klubova.

Erik ten Hag, ovako je najavio susret:

- Obje momčadi vole igrati jedna protiv druge. Radije bismo međusobno igrali u finalu, ali moramo igrati sada. Kao igrač toliko sam se divio Xaviju, a sada možete vidjeti kakvu filozofiju donosi Barceloni. Stvarno mi se sviđa njegova momčad.

Ovo su i mogući sastavi obje momčadi:

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Alba; Kessié, De Jong, Pedri; Gavi, Lewandowski, Raphinha.

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Shaw, Malacia ; Casemiro, Fred; Bruno Fernandes; Sancho, Weghorst, Rashford.

Ajax -Union Berlin (18.45 sati)

Ajax je momčad vrijedna 274,85 milijuna eura, dok se Union Berlin procjenjuje na 117,90 milijuna eura. U njemačkoj momčadi igra i hrvatski reprezentativac Josip Juranović koji je prije manje od mjesec dana došao iz Celtica. Za Union Berlin već je upisao tri utakmice i dvije asistencije.

Zanimljivo, Ajax je slavio u svih prethodnih šest domaćih utakmica Kupa UEFA i Europske lige protiv njemačkih momčadi s razlikom od najmanje dva gola.

Sheraldo Becker, napadač Union Berlina kaže:

- Ajax je velik klub za koji svi znaju. Uvijek postoji pritisak, svake godine se očekuje da budeš prvak. Kada gledam Union Berlin, manji je, topliji i obiteljski klub. Nemamo pritisak da budemo prvaci, kao što je to u Ajaxu. To nam olakšava.



Salzburg - Roma (18.45 sati)

Salzburg je momčad koja se procjenjuje na 223,33 milijuna eura, dok Roma vrijedi 338,75 milijuna eura. I u jednoj i u drugoj momčadi igra po jedan Hrvat. Kod Austrijanaca to je Luka Sučić, kod Talijana Ante Ćorić koji se vratio s posudbe iz Zuricha.

Roma i Salzburg nisu se još susretali, ali važno je reći da je Roma osvojila Konferencijsku ligu prošle sezone pod vodstvom Joséa Mourinha.

Osim toga, statistika kaže da je Roma neporažena u tri prethodne utakmice u Austriji (dvije pobjede, jedan remi), uključujući pobjede od 4:1 kod Tirol Innsbrucka 1992. i 4:2 kod Austria Wiene 2016.

Šahtar - Rennes (18.45 sati)

Šahtar se procjenjuje na 78,20 milijuna eura, dok Rennes prema Transfermarktu vrijedi 319,50 milijuna eura. Velik je to nesrazmjer na papiru, ali Šahtar je već dokazao da ga se ne smije podcijeniti. Ukrajinsku momčad vodi hrvatski trener Igor Jovićević koji u Europsku ligu dolazi iz Lige prvaka, a tamo se dobro snalazio s momčadima poput Real Madrida.

U Šahtaru je i Neven Đurasek koji je sakupio minuta u Ligi prvaka.

U Rennesu je pak Lovro Majer o kojemu se ne treba trošiti puno riječi. On se vratio igrama nakon kratke pauze, ali miljenik je navijača ovog kluba i lovi staru formu.

Evo što o ovom susretu kaže Jovićević:

- Rennes je vrhunska momčad. Već su u dobroj formi i prilično su konkurentni u Ligue 1. Promatramo ih i analiziramo. Definitivno je mana što smo od zimske stanke odigrali samo nekoliko utakmica. Ipak, nadam se da ćemo biti spremni. Mudryk će nam sigurno nedostajati. Favoriti ne pobjeđuju uvijek, to smo dokazali u Ligi prvaka. Autsajderi ponekad imaju više motiva od zvijezda momčadi koja je izraziti favorit.

Bayer Leverkusen - Monaco (21 sat)

Bayer Leverkusen procjenjuje se na 416,35 milijuna eura, Monaco na 306,40 milijuna eura. Francuska momčad u Ligue 1 trenutačno je treća sa samo sedam bodova manje od prvog PSG-a. Dobro se snalazi u napadu jer druga je momčad prvnestva po zabijenim pogocima (51), više je zabio samo PSG (55).

Bayer je pak osmi u Bundesligi i namučit će se da pronađe pravi tempo i formu za ovaj susret.

Juventus - Nantes (21 sat)

Juventus je momčad koja se procjenjuje na 442,30 milijuna eura, a Nantes 118,30 milijuna eura.

Talijanska Stara dama od početka godine ima mnogo problema, oduzeti su joj bodovi pa je trenutačno deveta momčad prvenstva. Prvenstvo i naslov može prekrižiti. Ostaju joj Kup (4. travnja protiv Intera u polufinalu) te Europska liga. A sezona bez trofeja, za klub ovakvog kalibra, bio bi neuspjeh.

Moses Simon, napadač Nantesa kaže:

- Juventus je veliki klub, ima veliku momčad. Znamo da će mnogi ljudi reći da je Nantes mali klub, ali vjerujem da ova obitelj, ova grupa, ima veliko srce, čak i kada gubimo, pokušavamo gurati.

Sevilla - PSV (21 sat)

Sevilla se prema Transfermarktu procjenjuje na 240 milijuna eura, PSV 184,35 milijuna eura.

Ako netko zna kako osvojiti naslov u Europskoj ligi, to je onda španjolska momčad jer ima već šest naslova, a posljednji je osvojila 2020. U redovima Seville je i Ivan Rakitić.

Sevilla se trenutačno nalazi na 12. mjestu španjolskog prvenstva, a bila je i u lošoj situaciji, takvoj da su bili u zoni ispadanja, a navijači su ostavljali prijetnje igračima.

Ne treba se zaboraviti činjenica da je PSV ove sezone u Europskoj ligi najviše zabijao. Momčad ima 15 pogodaka.

Gonzalo Montiel, branič Seville kaže:

- Jedinstveni smo i želimo preokrenuti sezonu nakon lošeg starta, ali nalazimo svoju formu. Bit će to teška utakmica. Radili smo na sebi kako bismo nastavili rasti kao tim i kako bismo poboljšali našu igru.

Sporting - Midtjylland (21 sat)

Sporting je momčad koja se procjenjuje na 228,30 milijuna eura, dok je Midtjylland na papiru najmanje vrijedna momčad - 34,50 milijuna eura. U prvenstvu ne stoji najbolje, sedmi je. Sporting je u Portugalu trenutačno četvrti. No, ovaj susret EL-a čeka nakon ligaškog poraza 1:2 od Porta u nedjelju.



Dodajmo da sve utakmice možete pratiti na programima Arena Sporta, uzvrati su na rasporedu za tjedan dana.