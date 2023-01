Rakitić jasno odgovorio navijačima koji ga kritiziraju: 'Istina, više ne igram kao prije, djelujem sigurnije'

Prošle su već više od dvije godine otkako se Ivan Rakitić (34) vratio u Sevillu. Napustio je redove Barcelone pa odlučio da će u smiraju karijere ponovno igrati u Andaluziji, gdje je po prvi put bio između 2011. i 2014., prije transfer na Nou Camp. Dobio je 'desetku', a odluka da više neće igrati u reprezentaciji rezultirala je time da se u potpunosti posveti u klupskom nogometu.

>> Luki Modriću zazvonio je telefon. Uslijedila je nevjerojatna ponuda kakvu sigurno nije očekivao

Neposredno uoči njegovog povratka, nogometaši Seville osvojili su u kolovozu 2020. naslov Europske lige, koji im je kroz godine pripao rekordnih šest puta. Navijači su se nadali da će klub nakon dva uzastopna četvrta mjesta u ligi ove sezone ponovo gledati prema vrhu i nekom europskom natjecanju, ali nisu ispunili očekivanja.

Naime, Andalužani se trenutno nalaze na tek 17. mjestu tablice s 15 bodova, tik iznad zone ispadanja. Prvi u 'crvenom' je Cadiz, koji ima tek bod manje, a slijede ga predzadnji Espanyol te posljednji Elche. Ipak, Sevilla je još uvijek u Europskoj ligi, gdje ih u osmini finala čeka nizozemski PSV. Pitanje je mogu li se nadati nekom rezultatu s obzirom na prikazano u posljednje vrijeme, a pratitelji momčadi 'na pik' su uzeli upravo Rakitića.

Smatraju da je prestao biti vođa i više nije onako jak kao što je to bio slučaj u prošlosti. Odgovorio im je intervjuu za Diario de Sevilla.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group G - Sevilla v FC Copenhagen - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - October 25, 2022 Sevilla's Ivan Rakitic in action with FC Copenhagen's Elias Jelert Kristensen REUTERS/Marcelo Del Pozo Photo: Marcelo del Pozo/REUTERS

- Iskreno, ne razumijem zašto me kritiziraju, ja se osjećam baš dobro. Evo protiv Getafea sam postigao i najveću brzinu u trčanju. Na kraju, bitno je kako se osjećaš, a ja sam u dobrom trenutku. Istina, više ne igram kao prije, djelujem sigurnije na više prostora po terenu. Nekad sam možda u kontinuitetu brže trčao, a sada pokrijem više terena. Mi kao momčad moramo svi ići u istom smjeru - rekao je.

Nije više mlad za jednog nogometaša, ali još ima ponešto za ponuditi.

- Imam povjerenje trenera i mojih suigrača koji me vide kao kapetana, a sposoban sam ići i još dalje po pitanju forme. Moja me momčad treba, a i ova pauza od SP-a mi je dobro došla. Utakmice koje nam slijede iskoristit ćemo da nam poraste samopouzdanje. A sad i poruka navijačima - razumijem da im je nekad krivo, razumijem i da žele vidjeti lepršavu igru, da sve teče po terenu, ali moramo to zaraditi. Mislim da smo na dobrom putu, budite uvjereni da ćemo uspjeti u svemu što smo si zacrtali za drugi dio sezone - rekao je Rakitić.