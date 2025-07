Evo gdje možete pogledati okršaj Hrvatske i Mađarske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva

Nakon tri uvodne pobjede u skupini na Svjetskom prvenstvu u Singapuru hrvatsku mušku vaterpolsku reprezentaciju u nedjelju od 14.45 sati očekuje veliki zadatak, branitelji naslova će u četvrtfinalu za suparnika imati jaku Mađarsku. Bit će to jubilarni 10. međusobni ogled Hrvatske i Mađarske na svjetskim prvenstvima, a da se radi o izjednačenim suparnicima pokazuje i omjer u prethodnih devet utakmica, i Hrvatska i Mađarska ostvarile su po četiri pobjede uz jedan remi. No, lani su se Hrvatska i Mađarske dva puta susrele na velikim natjecanjima, oba puta u polufinalu, a uspješnija je bila Hrvatska, kako na Europskom prvenstvu u Zagrebu tako i na Olimpijskim igrama u Parizu.

Utakmicu Hrvatske i Mađarske moći ćete pogledati na Drugom programu HTV-a od 14.45, a tekstualni prijenos bit će dostupan na našem portalu.

"To će biti utakmica koja može stati u jednu loptu, jedan blok. Ono što mi moramo znati je da imamo kvalitetu za dobiti ih. U zadnje vrijeme smo ih pobjeđivali, što opet ne mora ništa značiti. Ali, da ćemo postaviti kao da sutra ne postoji, da ćemo se postavit s jednim sportskim bezobrazlukom koji je potreban, to je sigurno. Dat ćemo sve od sebe za ući u borbu za medalju", najavio je hrvatski izbornik Ivica Tucak te dodao:

"Ova momčad zna pobijediti utakmicu, to se stvara, a to je možda najteži proces u sportu. Isto tako, moramo biti svjesni da ukoliko u nedjelju ne budemo na 100 posto svojih mogućnosti, izgubit ćemo. U nedjelju uistinu moramo biti švicarski sat, onaj podmazani mehanizam nepogrešivosti. Do detalja. Siguran sam da to možemo. Vjerujem u svoje momke, u sebe, u sve nas."

Najiskusniji hrvatski reprezentaitvac u Singapuru, 39-godišnji centar Josip Vrlić zasigurno zna kako se suprotstaviti Mađarskoj.

"Mi trebamo igrati svoju igru, strpljivo i do kraja. Trebamo čekati baš nas, centre koji ćemo se sigurno osloboditi. Jasno, ako se oslobodi prostor izvana, onda ćemo i mi šutirati, ali bitno je da mi budemo strpljivi. To je naš način igre i mi smo baš tako ‘lomili’ sve suparnike, te zato i jesmo tu gdje jesmo. Ne trebamo, zapravo ne smijemo ići u nikakvu ‘jurnjavu’ s njima po bazenu", kazao je Vrlić.