Evo gdje gledati dvoboj diva iz Engleske protiv velikog iznenađenja iz Španjolske

Nakon jednog englesko-španjolskog okršaja u prvom polufinalu, isto nas čeka i u drugom polufinalu Lige prvaka. Osvajač Lige prvaka iz 2019. godine Liverpool na svojem Anfieldu dočekuje trenutačnog osvajača Europske lige Villarreal.

Kadar je anuliran

Iako se ovaj ogled na papiru čini jasan po pitanju favorita i autsajdera, strateg Redsa Jürgen Klopp i njegovi igrači znaju da ih u njemu čeka najbolja turnirska momčad današnjice te najbolji turnirski trener u proteklih nekoliko godina u svijetu. Ne samo da je u nedavnom četvrtfinalu izbacio favorizirani Bayern, nego je Španjolac Unai Emery u proteklih osam sezona čak četiri puta osvojio Europsku ligu (tri puta Sevilla i jednom Villarreal) te je još jednom došao i do finala tog natjecanja (Arsenal). Klopp je svjestan da je prevlast njegova igračkog kadra možda čak i anulirana činjenicom da je Emery gotovo pa besprijekoran u okruženju nokaut faze europskih natjecanja.

Foto: Phil Noble/REUTERS Soccer Football - Premier League - Liverpool v Everton - Anfield, Liverpool, Britain - April 24, 2022 Liverpool manager Juergen Klopp celebrates after the match

U svojoj povijesti Liverpool i Villarreal susreli su se dva puta 2016. godine, a i tada je bila riječ o polufinalu, no u pitanju je bila Europska liga. Tada je Kloppov Liverpool dobio prvi susret 3:0, dok je Marcelinov Villarreal u uzvratnom susretu upisao utješnu 1:0 pobjedu te su Redsi suvereno otišli u finale s ukupnih 3:1.

Miljama bolji nego 2016.

Šest godina kasnije ulog je znatno veći, a i obje momčadi miljama su ispred onoga što su bile u ta dva prva ogleda, tako da uz atraktivan stil nogometa i jednih i drugih očekujemo vrlo kvalitetan prvi kruženju nokaut faze europskih natjecanja.

