Englezi su potpuno zaluđeni Perišićem! Smislili su mu i pjesmu: 'Najbolji je na svijetu'

Nogometaši Tottenhama sinoć su remizirali s West Hamom 1:1 u susretu 5. kola engleskog Premiershipa. Naravno da su navijači očekivali pobjedu, ali mogu biti zadovoljni ovim remijem protiv jednog od londonskih rivala jer Tottenham i dalje drži visoko treće mjesto na ljestvici i ne zna za poraz pet utakmica u nizu.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić odigrao je za Tottenham svih 90 minuta i bio jedan od najboljih na terenu, prema mišljenju navijača. Oni su apsolutno oduševljeni njegovim dovođenjem u klub, nakon samo nekoliko utakmica postao je pravi miljenik tribina.

"Perišić se zapravo šali, odmah je postao jedan od najboljih bekova u ligi. Način na koji se suočava s obrambenim igračem i prebacivanje lopte na obje noge noćna je mora za protivnike, a njegov nastup bio je uzvišen", napisali su na jednoj stranici koja okuplja navijače Tottenhama.

Ivan Perisic is actually a joke. Instantly becomes one of the best wingbacks in the league. The way he faces the defender up and can shift onto each foot is a nightmare, with his delivery being sublime. — Hotspur Edition (@HotspurEdition) August 31, 2022

Osmislili su za njega i pjesmu koja se brzo počela širiti društvenim mrežama.

"Ooooo Conte, znaš li koliko ovo vrijedi, Ivan je najbolji na svijetu!" stihovi su pjesme.

🎶 oooooo Conte do you know what that’s worth, Ivan Perisic is the best on earth 🎶 pic.twitter.com/VJid77mrTc — Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) August 31, 2022

Ubrzo je ponovno postala aktualna i pjesma koju su mu smislili čim je stigao u klub

"Došao je u Tottenham kako bi igrao s Harryjem Kaneom. Odbio je Chelsea kako bi igrao na White Hart Laneu. On je naš Hrvat, koji ide gore-dolje po terenu. Njegovo je ime Ivan... Ivan Perišić!"

HE CAME TO TOTTENHAM,

TO PLAY WITH HARRY KANE.



REJECTED CHELSEA,

TO PLAY AT WHITE AT HART LANE.



HE’S OUR CROATIAN,

WHO’S UP AND DOWN THE PITCH.



HIS NAME IS IVAN… IVAN PERISIC 🇭🇷



✍🏻: @jxcobthfc ✖️ @Jdickinson108

🎥: thfc_frank on TikTok

🎶: Push It#THFC #Perisic pic.twitter.com/ikmvvYOsfA — Spurs Song Sheet 🎶🏟 🤍💙Home of Tottenham Chants (@SpursSongSheet) May 28, 2022

Da ne ostane sve samo na navijačima, pobrinuli su se i sportski novinari.

"Ivan Perišić tako je elegantan igrač. Dodir, donošenje odluka, pozicioniranje. Pogledajte zašto ga je Conte želio", napisao je Tom Barclay, novinar The Suna, na svom Twitteru.

Ivan Perisic is such a classy player. Touch, decision-making, positioning... you can see why Conte wanted him — Tom Barclay (@TomBarclay_) August 31, 2022

"Znao sam da će Interu nedostajati Perišić u napadu, ali sam podcijenio koliko će Hrvat nedostajati u obrani", piše Siavoush Fallahi, novinar Eurosporta.

I knew Inter was going to miss Perisic in offense but I had underrated how much the Croatian would be missed in defense — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) August 26, 2022