Englezi se skoro osramotili protiv Andore, da Kane nije zabio bila bi to svjetska senzacija

Engleska je na sparnom poslijepodnevu u Barceloni jedva došla do pobjede nad reprezentacijom koja se nalazi na 173. mjestu svjetske ljestvice. Pogodak Harryja Kanea početkom drugog poluvremena bio je jedino što je razdvojilo momčad prepunu zvijezda Premier lige od borbenih Andoraca. Očekivano, Engleska je dominirala posjedom lopte, no bila je daleko od očekivane kvalitete, a susret je obilježila blijeda i neuvjerljiva igra favorita. Pravdu na ovom susretu dijelio je hrvatski sudac Igor Pajač. Unatoč neimpresivnoj predstavi, Engleska je osigurala pobjedu i udobno sjedi na vrhu skupine K s tri pobjede iz isto toliko utakmica.

Izbornik Thomas Tuchel tako je postao prvi engleski izbornik u povijesti koji je pobijedio u svoje prve tri utakmice na klupi bez primljenog gola, no unatoč tom statističkom podatku, izvedba protiv Andore bila je sve samo ne zadovoljavajuća. Engleska je djelovala tromo i bezidejno, a razočarani engleski navijači svoju su momčad zvižducima ispratili na poluvrijeme. Ni nakon utakmice nije bilo puno više razloga za slavlje, unatoč osvojena tri boda. U prethodnih šest susreta protiv Andore, Engleska je postigla čak 25 golova bez ijednog primljenog, no ovoga puta nije bilo naznaka da bi se mreža domaćina mogla napuniti. Štoviše, Andora je u nekoliko navrata uspjela stvoriti prilike i zaprijetiti iznenađenjem.

Kapetan Harry Kane, čiji je pogodak bio ukupno 450. u karijeri za klub i reprezentaciju te 72. za nacionalnu vrstu, bio je iskren nakon utakmice. "Nije to bila sjajna predstava i ne mislim da će je se mnogi sjećati. Bio je suh teren, slično kao što će biti iduće godine na Svjetskom prvenstvu, pa ćemo analizirati utakmicu. Nismo bili dovoljno dobri s loptom, ali uzimamo tri boda i idemo dalje," izjavio je Kane za ITV Sport. Napadač je dodao kako momčad može igrati puno bolje, ali da iz ovakvih utakmica treba izvući pouke. "Bilo je jako vruće, teren je bio suh, vrlo slični uvjeti kao na Svjetskom prvenstvu iduće godine. Bilo je dobrih perioda u igri, ali nismo mogli konstantno nizati napad za napadom."

Ni izbornik Thomas Tuchel nije skrivao razočaranje blijedom partijom svoje ekipe. "Naravno da nismo zadovoljni izvedbom. Počeli smo dosta dobro u prvih 20 ili 25 minuta, ali to je bio jedini period kada se činilo da je samo pitanje vremena kada ćemo zabiti. Stvorili smo puno prilika, poluprilika i situacija iz prekida, i osjećaj je bio da ćemo postići gol i nastaviti tako. Ali onda smo potpuno izgubili zamah i nismo ga mogli vratiti do kraja prvog poluvremena," rekao je Tuchel. "Malo smo se popravili u prvih 15 minuta drugog dijela, ali onda smo opet ušli u period koji nije bio ni približno dovoljno dobar. Nedostajalo je hitnosti, kvalitete i energije."

U inače zaboravnoj utakmici, jedini igrač koji je uspio ostaviti pozitivan dojam bio je krilni napadač Chelseaja, Noni Madueke. On je bio najopasniji engleski igrač, testirao je vratara Andore Ikera Alvareza jednim opasnim udarcem i stvorio nekoliko prilika prije poluvremena, uključujući jednu za Judea Bellinghama koji nije bio na svojoj uobičajenoj razini. Madueke je također namjestio najbolju priliku Engleske u prvom dijelu kada je uputio opasnu loptu kroz šesnaesterac, no Kane je iz blizine pucao pored gola. Upravo je Madueke bio ključan i kod jedinog pogotka.

Ako je itko mogao probiti andorski bedem, bio je to Kane, a to je konačno i učinio u 50. minuti. Nakon što je njegov prvi pokušaj vratar Alvarez obranio, lopta se odbila do Maduekea koji ju je vratio pred gol, a engleski kapetan ju je iz blizine pospremio pod gredu za, pokazat će se, konačnih 1:0. Iako se očekivalo da će Engleska nakon vodstva zaigrati bolje i povećati prednost, to se nije dogodilo.