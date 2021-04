Emery: Moramo se psihološki dići uoči utakmice s Dinamom

Villarrealov trener Unai Emery nada se da domaći prvenstveni poraz 1-2 od Osasune, kojim je prekinut niz njegove momčadi od šest pobjeda u svim natjecanjima, neće psihološki utjecati na njegove igrače uoči uzvratne utakmice Europske lige s Dinamom u četvrtak.

Susret s hrvatskim prvakom nazvao je "dobrom prilikom" za povratak pobjedama.

"Psihološki moramo ostati uravnoteženi. Nakon ovakve utakmice prvo se osjeti razočarnje, a onda je se trebaš riješiti što prije. Kada budem pregledavao ovu utakmicu i dublje ju analizirao, kako bih izvukao zaključke, sigurno će se i moje emotivno stanje popraviti, jer je ekipa radila dobre stvari", izjavio je Emery u nedjelju na konferenciji za medije.

"U četvrtak nas čeka utakmica kojoj se veselimo, nalazimo se u fazi sezone u kojoj su naši ciljevi i dalje dostižni. Danas smo napravili korak unatrag, ali ne zato što smo htjeli, nego zbog događaja u ovoj utakmici i zbog zasluge Osasune", dodao je.

Emery je nakon pobjede od 1-0 prošli četvrtak u Zagrebu odlučio odmoriti neke igrače pa je na klupi ostavio lijevog beka Alfonsa Pedrazu, veznog Manua Triguerosa te napadače Gerarda Morena i Samuela Chukwuezea. Svu četvoricu je zatim uveo u drugom poluvremenu, no nije izbjegao poraz od ekipe protiv koje je praktično već bio upisao bodove.

"Prošli četvrtak smo igrali protiv Dinama važnu utakmicu, vratili smo se s tog dugog putovanja, a od ranije smo imali iskustva u podjeli minuta među igračima u ovakvim situacijama. Htio sam zbog toga staviti svježe igrače koji su već bili pokazali da im se može vjerovati", objasnio je Emery svoju odluku.

U igru nije uvodio veznog Etienna Capouea, stopera Pau Torresa i napadača Carlosa Baccu koji su igrali u Zagrebu. Vratar Gero Rulli, koji brani samo u Europskoj ligi, ostao je na klupi, a pred vratima je bio Sergio Asenjo.

Sve do 64. minute nije bilo pogodaka, da bi u sljedećih deset minuta lopta čak triput završila u mreži, a sva tri pogotka postigli su gosti. Vodstvo Osasuni u 64. minuti donio je Jon Moncayola, a u 70. minuti je Villarreal izjednačio zahvaljujući autogolu Davida Garcije. U 74. minuti je pobjedu Osasusni donio hrvatski reprezentativac Ante Budimir pogotkom glavom.

"Kada smo primili prvi gol propao je naš inicijalni plan. Onda smo napravili izmjene kako bi smo ojačali sredinu terena i kružili s loptom, uveli Morena kako bi bolje povezao napad te smo ostvarili cilj. Kontrolirali smo igru, bili dobro postavljeni i približili se njihovom golu i stvarali prilike no zabili smo samo jedan gol. A oni su, premda im nismo ostavili puno mogućnosti, bili dva puta precizni pred našim golom", rekao je Emery.

"Bili smo zaslužili pobijediti, jer smo dobro igrali, no ovaj put nije uslijedila nagrada za dobar rad", napomenuo je.

Bio je to prvi poraz Villarreala nakon tri uzastopne pobjede u La Ligi.

"Moramo se sada nastaviti boriti u prvenstvu da budemo među mjestima (prvih sedam) koje vode u Europu dogodine. Moramo se brzo dići nakon ovog poraza, jer ćemo već u četvrtak igrati opet na svom stadionu protiv Dinama, što je dobra prilika", zaključio je Emery.

Pobjedu Osasuni donio je hrvatski reprezentativni napadač Ante Budimir.

"Ovo je definitivno super osjećaj nakon 95. minuta velikog rada, a posebno kada stigne nagrada u obliku pobjede. Super je, baš sam sretan! I naravno da sam sretan što sam opet golom mogao donijeti ekipi bodove, to je poseban šlag na tortu", rekao je 29-godišnji Budimir za Hinu.

Stasiti napadač je glavom zabio gol za pobjedu od 2-1 Osasune kod favoriziranog Villarreala, a komentator na španjolskoj televiziji je viknuo: “Besprijekoran skok i fantastičan pogodak Budimira”.

“Kao ekipa smo bili prilično koncentrirani, mislim da nas to krasi, taj kolektivni rad. Tijekom brojnih utakmicama smo u podređenoj situaciji pa je kolektivni angažman u defenzivnom dijelu visok, a tako je bilo i danas”, rekao je Budimir koji je ove sezone zabio sedam golova u prvenstvu i jedan u kupu.

"Doći u vodstvo od 1-0 pa nakon izjednačenja ponovo povesti je velika stvar. To što smo iskoristili naprijed bio nam je poguranac. Bili smo također tvrdoglavi i uporni, nismo dopustili da nas pređu", rekao je golgeter u crvenom dresu s bijelim brojem 17 na leđima.

Villarreal je neočekivano doživio poraz na svom “Stadionu keramike” gdje će u četvrtak braniti prednost od 1-0 protiv zagrebačkog Dinama, stečenu prošli tjedan u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige odigranoj u Zagrebu.

"To je drukčiji format natjecanja što određuje čitavu priču, no ono što može poslužiti je način na koji smo mi uspjeli biti u istom ritmu čitavu utakmicu. Potrebno je biti kompaktan, čvrst i inzistirati. To nas je definitivo dovelo do pobjede i to može pomoći Dinamu", rekao je Budimir.

"Dinamo mora ići zabiti gol, treba vidjeti na koji način će se odlučiti za to, jednostavno ići napasti ili probati biti strpljiv i koncentriran pa nakon eventualnih 0-0 u zadnjih 15 do 20 minuta opet riskirati… to bih ostavio treneru Dinama i svima koji su zaduženi za to. Nadam se da smo im mi uspjeli pomoći kada su gledali ovu utakmicu, ako se to može tako reći", dodao je.

Budimir smatra kako je Villarreal opasan zbog svojih dodavanja.

"Jednostavno te izmore dodavanjima i posjedom lopte. U jednu ruku svejedno im je ako ih napadneš jer su te sposobni izigrati i izaći iz tog tvog pritiska, a opet, ako se povučeš njima nije problem kombinirati i dolaziti u situacije za gol. To je njihova kvaliteta, ta dodavanja im dobro idu i inzistiraju na njima. O Gerardu Morenu ne moram niti pričati vidjelo se to i u Zagrebu", rekao je.

"Ali evo… možda zatvoriti Pareja i Triguerosa (na sredini) da što manje mijenjaju i okreću stranu, da što manje daju loptu u dubinu. To može donijeti puno toga", zaključio je hrvatski reprezentativac.