Eduardo otvorio dušu o krvničkom startu: Da nije bilo ozljede, osvojili bismo naslov

Povodom utrke za naslov engleske Premier lige između Arsenala i Manchester Cityja, Britanci su se podsjetili na Eduarda da Silvu, koji je još i danas u mislima navijača 'topnika'.

Svi se još sjećamo odlaska bivšeg hrvatskog reprezentativca u Arsenal iz redova Dinama, gdje je nakon prilagodbe zablistao i počeo sjajno igrati, sve dok mu engleski stoper Martin Taylor nije divljački uletio u nogu na gostovanju kod Birmingham Cityja i prouzrokovao vanjski prijelom skočnog zgloba koji je odjeknuo nogometnim svijetom.

Start ostao je upisan crnim slovima u povijesti Arsenala, a navijači 'topnika' vjeruju kako bi Gunnersi osvojili naslov u sezoni 2007./08. da nije bilo Taylora.

- Moja je ozljeda bila vrlo ozbiljna, pa sam nakon operacije stavio gips i odletio natrag u Brazil kako bih započeo rehabilitaciju - rekao je Eduardo za The Athletic i otkrio što se događalo tijekom oporavka:

- Nisam bio tamo da bih mogao razgovarati s njima o tome što je pošlo po zlu i godinama od tada nisam razgovarao s njima o tome. Sve što znam je da smo četiri puta remizirali i da je Manchester United osvojio - otkrio je Eduardo.

Eduardo je također govorio i o tome kako navijači i danas vjeruju da bi Arsenal osvojio Premier ligu te sezone, a također čak i danas prima poruke podrške.

- Još uvijek primam poruke od navijača o toj sezoni koji kažu da se nisam ozlijedio, Arsenal bi osvojio ligu. Uvijek čujem ovu poruku, ali bilo je nesretno što se to meni dogodilo. Žalostan sam što nismo osvojili niti jedan trofej jer je to bila jaka momčad. Razmišljam o tome i dan danas jer smo imali veliku priliku - govori bivši hrvatski reprezentativac.

Arsenal ponovno ima veliku priliku osvojiti naslov, trenutno ima šest bodova prednosti u odnosu na Manchester City, s utakmicom više. Eduardo je nahvalio trenutnu momčad, uspoređujući momčad Mikela Artete s Wengerovom iz sezone 2007./08.

🗣 @EduardoDaSilva: "Watching Arsenal play reminds me of my team under Wenger. They are on the same road as we were in 2007-08. Then, the whole world used to say that, apart from Barcelona, Arsenal played the most beautiful football — and they are doing that again now."… pic.twitter.com/t7ZLrRzklX