Dvije tisuće navijača nosile Abela Pešuta do prve titule u karijeri

Ovacijama je s trga Brce u Kaštel Kambelovcu ispraćen Abel Pešut, koji je nokautom u 3. rundi borbe za Internacionalnu hrvatsku titulu u superteškoj kategoriji svladao iskusnog Ozcana Cetinkayu iz Njemačke. Pešut je dominirao od prve minute, pa se malo poigravao, da bi serijom teških udaraca zaključio meč u 3. rundi.

- Bilo je odlično, ispunio sam svoja očekivanja, hvala publici na podršci. Nije bilo lako, protivnik nije bio nimalo bezazlen, ali uz ovakve navijače nije imao šansi. Ovo je moja prva titula u karijeri, sada me čeka radno ljeto i na jesen po nove titule - kazao je presretni Pešut.

To je bio završetak borilačkog spektakla "Rumble in the Jungle 6", koji je po treći put održan u Kaštel Kambelovcu. Sjali su od zadovoljstva Ivan Šimundža Relata, Mario Boljat i Dario Jurišić, koji su prije šest godina pokrenuli "Rumble in the Jungle", organizator KBK Mornar odradio je sve na najvišoj mogućoj razini. Bila je to jedna ugodna borilačka noć, koju je popratilo preko dvije tisuće ljudi, a cijela priredba začinjena je humanitarnom akcijom prikupljanja pomoći za liječenje legendarnog Branka Cikatića.

U Kickboxingu dominirali su borci iz Mornara, Dajak, Rogulj i Ojdanić, momci su to iznimne perspektive, a u sparingu boksa Lulić je bio odličan. U profesionalnom boksu Damir Beljo, uz fanatičnu podršku navijača ostvario je svoju 26. pobjedu, "bombarder s Neretve" jednostavno je nezaustavljiv i još uvijek nema poraza. Oduševio je i Andrija Perković, nasljednik "Šibenske stine" Ivice Perkovića, koji se brzo obračunao s Danijelom Samardžićem. "Slovenska princeza" Ema Kozin odradila je laganu borbu i sigurno svladala Editu Karabeg, a Hrvoje Sep u svojoj osmoj borbi u profi boksu ostvario je i osmu pobjedu i pokazao da je na pravom putu. Cijela priredba održana je pod pokroviteljstvom Grada Kaštela, gradonačelnik Denis Ivanović bio je oduševljen viđenim na trgu Brce u Kaštel Kambelovcu.

Sparing boks: Frane Repanić (Vis) - Ante Lulić (Pit bull), pobjeda Lulić prekid u 3. rundi

Kickboxing: Ivan Dajak (KBK Mornar) - Max Šupe (KBK Vitez Mile Bošnjak Posušje), pobjeda Dajak, prekid 1. runda, Paulo Rogulj (KBK Mornar) - Dujo Talaja (KBK Kula Sinj), pobjeda Rogulj, prekid 1. runda, Gabrijel Ojdanić (KBK Mornar) - Ljubo Knezović (KBK Vitez Mile Bošnjak Posušje), pobjeda Ojdanić, predaja 1. runda.

Profesionalni boks: Damir Beljo (BiH) - Laszlo Penzes (Mađarska), pobjeda Beljo, TKO 2. runda, Philipp Wiesenhofer (Austrija - Karlo Tomašić (Hrvatska), pobjeda Wiesenhofer, prekid 3. runda, Andrija Perković (Hrvatska) - Danijel Samardžić (BiH), TKO 1. runda, Ema Kozin (Slovenija) - Edita Karabeg (BiH), pobjeda Kozin, prekid 2. runda, Hrvoje Sep (Hrvatska) - Aleksandar Petrović (BiH), pobjeda Sep, TKO 1. runda, Abel Pešut (Hrvatska) - Ozcan Cetinkaya (Njemačka), pobjeda Pešut, TKO 3. runda.